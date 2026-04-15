Empresarios y comerciantes de Ciudad Valles denuncian extorsiones del Cártel del Golfo: acusan a edil de reunirse con el grupo delictivo

(Jesús Avilés/Infobae)

Miembros del Cártel del Golfo se dedican a extorsionar a empresarios y comerciantes en Ciudad Valles, San Luis Potosí, lo que ha afectado operaciones en la región de manera muy notoria.

Así lo describió Isaac Sánchez, vocero de empresarios de la Huasteca Potosina, a Infobae México. En entrevista, Sánchez mencionó que los empresarios de la región han pedido discreción para no verse en una situación más complicada en su día a día.

El vocero de empresarios recuerda que en 2024, se difundió un video en redes sociales, en el que se ve al entonces candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles, David Medina, del Partido Verde, quien en la actualidad es el alcalde, en una reunión con presuntos miembros del crimen organizado, pertenecientes al Cártel del Golfo.

Cabe destacar que el Cártel del Golfo es un grupo delictivo muy fuerte en la región de la Huasteca Potosina. En su momento, aseguró Sánchez, se abrieron carpetas de investigación y se realizaron denuncias, sin embargo, nunca trascendieron.

“Esto ha quedado ahí, en una carpeta que se levantó, en actores políticos que han alzado la voz en su momento, en grupos de la sociedad civil que han hecho este tipo de denuncias desde hace prácticamente dos años, y no ha pasado nada, ahora, justamente, lo que ve el sector empresarial es una situación bastante complicada, porque lo que se veía como un video aislado, ya se ve reflejado en hechos, ya hay diferentes sectores, desde el sector de la agricultura, exportadores de diferentes productos, de hortalizas, de metales, que en las carreteras ya se ven totalmente paralizados en cuanto a su tránsito diario en las carreteras de San Luis Potosí, ante retenes ilegales de este tipo de grupos criminales”.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve al presidente municipal de Ciudad Valles en una reunión con presuntos miembros del Cártel del Golfo. (Impresión de pantalla video)

Expuso que en la región ya se ha hecho un llamado a las diferentes cámaras, sin embargo, no ha habido ningún tipo de respuesta o respaldo a los empresarios y la sociedad civil.

Dijo que buscan que las autoridades investiguen este tipo de hechos que son muy escandalosos.

Isaac mencionó a Infobae México que han tenido acercamientos con las autoridades, sin embargo, siempre hay negativas e incluso ya se les ve como el enemigo, cuando lo único que piden es que se investigue y haya seguridad y justicia.

“Realmente una respuesta no ha habido, y eso hace pensar mal en el sentido de que al ser un grupo político predominante en el estado, se estén tapando entre ellos, no se quieren ir más allá, es la impresión que dan y que principalmente afecta el día a día de los empresarios, tanto del más chiquito, el del tendero de la esquina, como a grandes que hacen algún tipo de importación y exportación diariamente”.

Expuso que los retenes ilegales y las extorsiones ya tienen tiempo ocurriendo en la región, aproximadamente de una década atrás, sin embargo, en los últimos seis años se ha incrementado este tipo de situaciones. “Ya son retenes ilegales principalmente en la zona de la Huasteca Potosina, que han sido zonas bastante afectadas por el crimen, en el mismo periodo de tiempo, 2024, hubo situaciones de hechos con el narco”.

Empresarios de la región se han visto severamente afectados por las extorsiones en carreteras.

Señala que en la región se pensaba que tras las elecciones del 2024, la inseguridad en la zona iba a disminuir, pero no ha sido así y ha ocurrido todo lo contrario.

Sectores empresariales afectados

En la Huasteca Potosina hay varios sectores empresariales, entre los que destacan el sector de comercio de verduras, los granos, la construcción, como aceros, cementeras, quienes tratan de invertir y tener sus negocios en la región, sin embargo, con esta situación, se han visto severamente afectados.

El vocero empresarial dijo que cuando pasa alguna situación de emergencia, las fuerzas armadas se presentan en la zona pero cuando pasa la emergencia, vuelven a irse y se repiten las situaciones. Pone como ejemplo la reciente desaparición de electricistas en San Luis Potosí, que posteriormente fueron encontrados.

“Mandas a los transportistas, mandas a los comerciantes a hacer ciertas entregas a los puntos finales de destino que tiene que llegar esta mercancía, estos productos, y siempre nos reportan suituaciones que les pasan en el camino (...) lo que predomina son las extorsiones, piden una cierta cuota para dejar pasar por los camiones, por carreteras federales, con cuotas, que son libres entre comillas, sin embargo es la situación que predomina justamente para evitar algo más agresivo, como el tema de, llámese un robo, llámese un secuestro, o llámese situaciones que hemos visto, que te queman hasta un camión”.

Reporte: Extorsión en Ciudad Valles Reporte de Inteligencia Crisis de Inseguridad Empresarial Ciudad Valles y la Huasteca Potosina (2024-2026) Insights Destacados Nexos y Autoridades Modus Operandi Impacto en PyMES Impacto en Industria Impunidad y Nexos Políticos En 2024 se difundió un video del actual alcalde, David Medina, en una reunión con presuntos miembros del Cártel del Golfo. A pesar de las denuncias empresariales iniciadas hace dos años, las autoridades no han investigado y muestran negativas ante las peticiones de seguridad. Nivel de Vulnerabilidad por Sector Comercial Nivel ilustrativo basado en reportes de extorsión, retención logística y cierre forzado (Base: 1-10).

Cómo afecta a los empresarios la situación

Isaac contó que esta situación a afectado, principalmente, de dos maneras: a los pequeños negocios, que han tenido que cerrar ante el cobro excesivo de extorsiones. “Si de por sí un cobro extra a tu negocio implica un gasto, en el tiempo lo que se ha visto es que estos han sido bastante fuertes en sus aumentos y que la gente no se quiere poner en riesgo, porque, una, ya no pueden pagar, y dos, si no pago y dejo abierto, van contra mi familia, entonces por un lado afecta a los más chicos cerrando, y esto afecta al entorno”.

En cuanto a grandes empresarios, explicó, lo que más ha afectado es la parte de la logistica, la parte de transporte y entregas por la parte de las extorsiones, por lo que solicita a las autoridades, tanto él como todo el sector empresarial de la zona, que se atienda la grave situación de inseguridad que viven día con día.