México

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Ana “N” fue detenida en el municipio de Ecatepec tras una operación conjunta entre la fiscalía capitalina y la del Edomex

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Ana "N2 fue vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada. Crédito: FGJCDMX
Ana "N2 fue vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada. Crédito: FGJCDMX

Una cuenta bancaria utilizada para recibir depósitos tras amenazas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permitió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detener y procesar a una Ana “N”.

La víctima del delito, una mujer adulta mayor, fue forzada a entregar 125 mil pesos en 28 depósitos para evitar supuestas agresiones contra ella y su hija, según la autoridad.

El rastreo de movimientos bancarios por parte de la FGJCDMX identificó que a partir del 19 de julio de 2022 la víctima recibió llamadas extorsivas por parte de un hombre, quien en un inicio le exigió 50 mil pesos y le advirtió de represalias si no cumplía.

Durante casi dos meses, las amenazas persistieron y la afectada realizó pagos a diferentes cuentas, una de ellas a nombre de la recién procesada, Ana “N”.

La detención fue en Ecatepec tras coordinación con la fiscalía mexiquense

Según información compartida por la FGJCDMX en sus canales oficiales, el 8 de abril de 2026, agentes de la Policía de Investigación, adscrita a la institución, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ubicaron a Ana “N” en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Adolescente crimen organizado CJNG Guanajuato
Las extorsiones contra las víctimas fueron realizadas a nombre del CJNG. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Tras su localización, fueron presentados ante un juez los datos bancarios que la vinculaban con el caso, los cuales fueron suficientes para obtener una orden de aprehensión y realizar el arresto.

Esto determinó un juez tras su primer audiencia

En la audiencia inicial, celebrada el pasado 9 de abril, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para vincularla a proceso.

Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, lo que significa que Ana “N” deberá permanecer recluida en un centro penitenciario durante el desarrollo del proceso judicial en su contra. La autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes para mantenerla privada de la libertad mientras continúan las indagatorias y se desahogan las pruebas.

Además, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la defensa como el Ministerio Público podrán aportar pruebas adicionales, solicitar diligencias y fortalecer sus argumentos.

La Fiscalía CDMX destacó que el trabajo de inteligencia bancario permitió ubicar a quienes participan en la cadena de extorsión, al seguir el flujo del dinero desde la víctima hasta los beneficiarios de las cuentas.

Las autoridades reiteraron que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ana “N” será tratada como inocente hasta que una sentencia determine su responsabilidad.

Otros casos similares de extorsión ligada al CJNG en la CDMX

Por otra parte, la FGJCDMX ha reportado diversos casos de extorsión en los que las amenazas se atribuyen al Cártel Jalisco Nueva Generación y se utilizan cuentas bancarias a nombre de mujeres para recibir los depósitos de las víctimas.

Uno de los antecedentes más recientes es el de Aurea “N”, detenida el 29 de diciembre de 2025 en el municipio de Tultitlán, Estado de México, y vinculada a proceso por su probable participación en un caso de extorsión agravada.

Aurea "N" fue detenida el pasado 29 de diciembre de 2025.
Aurea "N" fue detenida el pasado 29 de diciembre de 2025. Crédito: Fiscalía General de Justicia de la CDMX

De acuerdo con la investigación, la víctima, dueño de un bar en la alcaldía Cuauhtémoc, comenzó a recibir llamadas con amenazas en marzo de 2019.

Los presuntos responsables exigieron dinero a cambio de protección y advirtieron que, si no accedía, causarían daño.

La víctima realizó depósitos por cerca de 700 mil pesos a distintas cuentas, una de ellas a nombre de Aurea “N”.

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