Olas de calor 2026: las zonas en mayor riesgo de sufrir temperaturas extremas

Temperaturas extremas amenazan a gran parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En olas de calor 2026, las temperaturas extremas amenazan a gran parte del territorio nacional, con escenarios críticos proyectados para entidades del norte, centro y sureste de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un incremento sin precedentes de calor extremo, afectando salud, servicios públicos y vida cotidiana.

Instituciones oficiales prevén temperaturas entre 40 y 45 ℃, olas de calor de hasta 15 días consecutivos en ciertas regiones del país, y un aumento en las contingencias ambientales.

Zonas de México con mayor riesgo ante las olas de calor 2026

De acuerdo con el SMN y pronósticos respaldados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la temporada de calor de este año podría ser una de las más agresivas del siglo, particularmente en el norte del país, donde estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León figuran como los más vulnerables. Estas entidades podrían registrar temperaturas superiores a 45 ℃ durante los picos más severos del periodo.

El litoral del Pacífico y el sureste del país también entran en zona de alerta, destacando Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Yucatán por la posible incidencia de temperaturas de entre 40 y 45 ℃, según datos del SMN.

Otros estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo enfrentarán valores entre 35 y 40 ℃, agudizando el riesgo de sequías e incendios forestales.

Por otro lado, en las grandes urbes, el SMN y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) alertan sobre cinco ondas de calor durante la primavera y hasta 15 días de contingencias ambientales por ozono, especialmente en el Valle de México.

En Ciudad de México y Monterrey, la combinación de calor extremo, escasez de lluvias y acumulación de contaminantes implica escenarios de alteración en la vida diaria y la movilidad.

Entre las regiones y ciudades bajo mayor vigilancia por parte de las autoridades figuran:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Yucatán

Ciudad de México

Monterrey

Hermosillo

La combinación de calor extremo, escasez de lluvias y acumulación de contaminantes implica escenarios de alteración en la vida diaria y la movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que incrementan los riesgos de temperaturas extremas

El SMN y especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) coinciden en que el cambio climático es el factor principal que intensifica las olas de calor en México. La urbanización acelerada, la deforestación, las sequías prolongadas y la presión sobre los recursos hídricos agravan el fenómeno.

Sistemas anticiclónicos de alta presión, frecuentes en primavera y verano, impiden la formación de nubes y el ascenso de aire, elevando la concentración de calor y radiación solar.

Además, el fenómeno de “islas de calor urbano” afecta principalmente a zonas densamente pobladas, como la Ciudad de México, por la baja presencia de vegetación y superficie asfaltada.

La acumulación de contaminantes atmosféricos también se hace más severa al coincidir con temperaturas elevadas, alta radiación solar y ausencia de viento, según el SMN. Esta combinación favorece la formación de ozono y la activación repetida de contingencias ambientales en las metrópolis.

Asimismo, durante la canícula, estados como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán suelen enfrentar un agravamiento de la sequía y el estrés hídrico.

La urbanización acelerada, la deforestación, las sequías prolongadas y la presión sobre los recursos hídricos agravan el fenómeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impactos previstos en salud y servicios públicos

El Cenapred subraya que los impactos más graves de las olas de calor se reflejarán en la salud pública, sobre todo entre los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades prevén un aumento de casos de golpes de calor, deshidratación y crisis respiratorias, principalmente en grandes urbes.

La temporada de calor también afecta la calidad del aire, lo que puede derivar en un aumento de problemas respiratorios entre la población, así como en restricciones en la circulación vehicular y afectaciones al transporte público.

Además, la demanda de electricidad y agua potable tiende a incrementarse por el uso intensivo de ventiladores y aire acondicionado, poniendo a prueba la capacidad de las redes de suministro.

Los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de prevención y alertas oficiales para 2026

Las autoridades del SMN, el INECC y el Cenapred exhortan a la población a fortalecer las acciones preventivas. Recomiendan, de manera prioritaria:

Evitar la exposición directa al sol entre 11:00 y 16:00 horas

16:00 horas Mantenerse hidratado todo el día

Utilizar ropa ligera y de colores claros

No dejar personas ni mascotas en vehículos estacionados

Buscar espacios frescos y ventilados

Estar atentos a los avisos y alertas del SMN y las autoridades de salud estatales y municipales

Reducir actividades al aire libre durante contingencias ambientales

Adoptar protocolos escolares orientados a cuidar la salud de niñas, niños y adolescentes

Las autoridades enfatizan la importancia de la vigilancia constante y la consulta frecuente de alertas meteorológicas, sobre todo en el periodo de marzo a septiembre. La información oportuna será esencial para evitar riesgos y minimizar afectaciones.

Las proyecciones oficiales advierten que el cambio climático continuará intensificando la frecuencia y severidad de las olas de calor en México.