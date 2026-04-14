México

Olas de calor 2026: las zonas en mayor riesgo de sufrir temperaturas extremas

Las olas de calor previstas para este año elevan la alerta en México por el riesgo de temperaturas extremas en ciertas regiones, situación que podría afectar la salud pública y la operación de servicios esenciales

Guardar
Mujer visiblemente afectada por el calor, secándose el rostro con una toalla y sosteniendo una botella de agua, mientras camina por una avenida urbana llena de vehículos y peatones bajo un sol intenso.
Temperaturas extremas amenazan a gran parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En olas de calor 2026, las temperaturas extremas amenazan a gran parte del territorio nacional, con escenarios críticos proyectados para entidades del norte, centro y sureste de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un incremento sin precedentes de calor extremo, afectando salud, servicios públicos y vida cotidiana.

Instituciones oficiales prevén temperaturas entre 40 y 45 ℃, olas de calor de hasta 15 días consecutivos en ciertas regiones del país, y un aumento en las contingencias ambientales.

Zonas de México con mayor riesgo ante las olas de calor 2026

De acuerdo con el SMN y pronósticos respaldados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la temporada de calor de este año podría ser una de las más agresivas del siglo, particularmente en el norte del país, donde estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León figuran como los más vulnerables. Estas entidades podrían registrar temperaturas superiores a 45 ℃ durante los picos más severos del periodo.

El litoral del Pacífico y el sureste del país también entran en zona de alerta, destacando Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Yucatán por la posible incidencia de temperaturas de entre 40 y 45 ℃, según datos del SMN.

Otros estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo enfrentarán valores entre 35 y 40 ℃, agudizando el riesgo de sequías e incendios forestales.

Por otro lado, en las grandes urbes, el SMN y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) alertan sobre cinco ondas de calor durante la primavera y hasta 15 días de contingencias ambientales por ozono, especialmente en el Valle de México.

En Ciudad de México y Monterrey, la combinación de calor extremo, escasez de lluvias y acumulación de contaminantes implica escenarios de alteración en la vida diaria y la movilidad.

Entre las regiones y ciudades bajo mayor vigilancia por parte de las autoridades figuran:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Sinaloa
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Ciudad de México
  • Monterrey
  • Hermosillo

Primer plano de una persona sudando visiblemente en el rostro y cuello. Sostiene un iPhone blanco con pantalla apagada en un entorno exterior iluminado por el sol.
La combinación de calor extremo, escasez de lluvias y acumulación de contaminantes implica escenarios de alteración en la vida diaria y la movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que incrementan los riesgos de temperaturas extremas

El SMN y especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) coinciden en que el cambio climático es el factor principal que intensifica las olas de calor en México. La urbanización acelerada, la deforestación, las sequías prolongadas y la presión sobre los recursos hídricos agravan el fenómeno.

Sistemas anticiclónicos de alta presión, frecuentes en primavera y verano, impiden la formación de nubes y el ascenso de aire, elevando la concentración de calor y radiación solar.

Además, el fenómeno de “islas de calor urbano” afecta principalmente a zonas densamente pobladas, como la Ciudad de México, por la baja presencia de vegetación y superficie asfaltada.

La acumulación de contaminantes atmosféricos también se hace más severa al coincidir con temperaturas elevadas, alta radiación solar y ausencia de viento, según el SMN. Esta combinación favorece la formación de ozono y la activación repetida de contingencias ambientales en las metrópolis.

Asimismo, durante la canícula, estados como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán suelen enfrentar un agravamiento de la sequía y el estrés hídrico.

Primer plano de un grifo de agua de metal oxidado goteando sobre tierra seca y agrietada, formando un pequeño charco, con un paisaje árido desenfocado al fondo.
La urbanización acelerada, la deforestación, las sequías prolongadas y la presión sobre los recursos hídricos agravan el fenómeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impactos previstos en salud y servicios públicos

El Cenapred subraya que los impactos más graves de las olas de calor se reflejarán en la salud pública, sobre todo entre los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades prevén un aumento de casos de golpes de calor, deshidratación y crisis respiratorias, principalmente en grandes urbes.

La temporada de calor también afecta la calidad del aire, lo que puede derivar en un aumento de problemas respiratorios entre la población, así como en restricciones en la circulación vehicular y afectaciones al transporte público.

Además, la demanda de electricidad y agua potable tiende a incrementarse por el uso intensivo de ventiladores y aire acondicionado, poniendo a prueba la capacidad de las redes de suministro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de prevención y alertas oficiales para 2026

Las autoridades del SMN, el INECC y el Cenapred exhortan a la población a fortalecer las acciones preventivas. Recomiendan, de manera prioritaria:

  • Evitar la exposición directa al sol entre 11:00 y 16:00 horas
  • Mantenerse hidratado todo el día
  • Utilizar ropa ligera y de colores claros
  • No dejar personas ni mascotas en vehículos estacionados
  • Buscar espacios frescos y ventilados
  • Estar atentos a los avisos y alertas del SMN y las autoridades de salud estatales y municipales
  • Reducir actividades al aire libre durante contingencias ambientales
  • Adoptar protocolos escolares orientados a cuidar la salud de niñas, niños y adolescentes

Las autoridades enfatizan la importancia de la vigilancia constante y la consulta frecuente de alertas meteorológicas, sobre todo en el periodo de marzo a septiembre. La información oportuna será esencial para evitar riesgos y minimizar afectaciones.

Las proyecciones oficiales advierten que el cambio climático continuará intensificando la frecuencia y severidad de las olas de calor en México.

Temas Relacionados

Ola De CalorClima En MexicoClimamexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Avanza renovación del INE: 100 aspirantes pasan filtro final entre críticas por cercanía con la 4T

El proceso entra a su etapa decisiva con entrevistas que definirán las quintetas, en medio de dudas sobre la imparcialidad de la selección

Avanza renovación del INE: 100 aspirantes pasan filtro final entre críticas por cercanía con la 4T

¡Siéntese Quien Pueda! celebra su expansión a dos horas con evento y presencia de Alicia Machado

La cadena Univision realizó un evento en el estudio del programa para celebrar la ampliación del programa, que lidera la televisión en español según Nielsen

¡Siéntese Quien Pueda! celebra su expansión a dos horas con evento y presencia de Alicia Machado

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 13 de abril

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 13 de abril

Enjambre en Foro GNP: precio de boletos por sección para 'Daños Luz Tour'

El grupo zacatecano logra una respuesta masiva por el concierto previsto para agosto de 2026 en la CDMX

Enjambre en Foro GNP: precio de boletos por sección para 'Daños Luz Tour'

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

De extorsión a estafas: estos son los cinco cárteles que podrían fortalecer sus negocios durante el Mundial 2026, según experto

ENTRETENIMIENTO

Enjambre en Foro GNP: precio de boletos por sección para 'Daños Luz Tour'

Enjambre en Foro GNP: precio de boletos por sección para 'Daños Luz Tour'

Carlos Rivera defiende a Natalia Jiménez por usar ambulancia para llegar a su cumpleaños: “Había razones lógicas”

Luis Fonsi pide que taxista mexicano sea su chofer “para siempre”

Caifanes, El TRI, Jumbo, Fobia, Soda Stereo, Julieta Venegas y otros conciertos al 50%: “Más Rock Por Menos Lana”

Eiza González descubrió triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos: “El cuerpo se resquebraja”

DEPORTES

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México