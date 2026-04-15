México

Quién es Lucrecia Martel, la directora argentina premiada con una medalla en México por su aporte a la memoria latinoamericana

Territorio y justicia para los pueblos indígenas son los temas neurálgicos de “Nuestra Tierra”, documental que le llevó 14 años de investigación a Martel y el cual ya se puede ver en salas

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La cineasta argentina Lucrecia Martel se consolidó como una de las voces más influyentes del cine contemporáneo tras recibir la Medalla Cineteca Nacional 2026, un reconocimiento otorgado en México por su contribución a la memoria cinematográfica latinoamericana y su capacidad para renovar el lenguaje audiovisual.

Este galardón, entregado por la Cineteca Nacional, distingue a creadores cuya obra ha marcado la historia del cine como patrimonio cultural, y en esta edición destacó el impacto de Martel en la construcción de narrativas críticas sobre América Latina.

Clave del Nuevo Cine Argentino

Nacida el 14 de diciembre de 1966 en Salta, Argentina, Lucrecia Martel es directora, guionista y productora. Su obra forma parte del llamado Nuevo Cine Argentino, un movimiento que surgió en la década de 1990 con propuestas más autorales y críticas frente a la realidad social.

Su debut con La ciénaga (2001) la posicionó inmediatamente en el panorama internacional. La película fue ampliamente reconocida en festivales y considerada una de las más importantes del cine argentino contemporáneo.

A partir de ahí, consolidó una filmografía distintiva con títulos como:

  • La niña santa
  • La mujer sin cabeza
  • Zama

En todas ellas, Martel ha explorado temas como la desigualdad, la memoria, la identidad y las tensiones sociales en América Latina.

Comprometida con la memoria latinoamericana

Más allá de su estilo visual y narrativo, la obra de Lucrecia Martel se caracteriza por su mirada política y su interés en visibilizar problemáticas históricas y sociales, particularmente aquellas relacionadas con comunidades indígenas y procesos coloniales.

Su más reciente trabajo, el documental Nuestra tierra, aborda precisamente estas temáticas al analizar las huellas del colonialismo en la región y casos de violencia contra líderes indígenas.

Este enfoque fue clave para que la Cineteca Nacional le otorgara la medalla, al considerar que su cine contribuye a preservar y reflexionar sobre la memoria histórica de América Latina.

Medalla Cineteca Nacional 2026: reconocimiento a una trayectoria influyente

La Medalla Cineteca Nacional es la máxima distinción de esta institución mexicana dedicada a la preservación y difusión del cine. A lo largo de los años ha reconocido a figuras internacionales cuya obra ha dejado huella en la historia cinematográfica.

En 2026, el reconocimiento a Lucrecia Martel subraya no solo su trayectoria artística, sino también su papel como una creadora que ha transformado la manera de contar historias desde América Latina, aportando una mirada crítica, sensorial y profundamente política.

Una voz imprescindible del cine contemporáneo

Con más de dos décadas de carrera, Lucrecia Martel sigue siendo una referencia obligada en el cine mundial. Sus películas han sido presentadas en festivales como Cannes, Berlín y Venecia, consolidándola como una de las directoras más influyentes de su generación.

El reconocimiento en México reafirma su lugar como una autora clave en la construcción de una memoria cinematográfica latinoamericana, capaz de dialogar con el pasado y cuestionar el presente desde el lenguaje del cine.

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