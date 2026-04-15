Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

José Benavidez opinó acerca de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (X@Benavidez300)

El futuro de una posible pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez parece cada vez más incierto. El llamado “Monstruo Mexicano” ha optado por buscar nuevos retos en categorías superiores tras varios intentos infructuosos para concretar el combate más esperado por los aficionados al boxeo.

Aunque durante tres años Benavidez fue el retador oficial en la división de las 168 libras, la pelea con el campeón mexicano nunca se materializó. La explicación oficial de Álvarez es que “no se ha dado por alguna razón”, y en más de una ocasión ha mencionado que no está cerrado a enfrentar a Benavidez, pero tampoco ha mostrado verdadero interés en que el combate suceda.

José Benavidez descarta pelea de su hijo contra Canelo

José Benavidez, padre y entrenador de David Benavidez, descartó una posible pelea entre su hijo y Saúl Álvarez. En entrevista con ESPN Knock Out, sostuvo que actualmente ya no contemplan a Canelo como rival y buscan construir su propia trayectoria en el boxeo.

Canelo Álvarez vs David Benavidez ha sido uno de los combates más esperados por los aficionados (X@Canelo)

Benavidez argumentó que David está subiendo de categoría y muestra un crecimiento físico y técnico, mientras que percibe a Canelo en declive. El entrenador también advirtió que el tapatío ya no tiene la misma fuerza, reflejos ni piernas, y consideró que un combate podría ser riesgoso para Álvarez. Por ello, insiste en que esa pelea ya no se concretará.

“En estos momentos ya nos olvidamos de Canelo Álvarez, nosotros tratamos de seguir nuestra propia línea, hacer nuestra propia historia y no creo que se vaya a dar, la verdad lo veo muy difícil. David Benavidez está subiendo de categoría, David Benavidez está mejorando, se está poniendo más fuerte. Como hemos mirado a Canelo yo creo que va en el declive. Yo creo que las piernas de Canelo no son las mismas, los reflejos no son los mismos, la fuerza ya no es la misma. Entonces yo creo que una pelea con David Benavidez en estos momentos, creo yo que hasta lo podía lastimar, entonces hay que olvidarnos de esa pelea, creo yo que esa pelea no se va a dar”, comentó.

David Benavidez habló sobre su posible cruce con Canelo Álvarez (The Danza Project)

Saúl Álvarez y David Benavidez: carreras con rumbo diferentes

Los caminos de ambos pugilistas apuntan direcciones diferentes. El Monstruo Mexicano ajusta su preparación para incursionar en la división de 90,72 kilogramos, dejando atrás su categoría habitual con el objetivo de disputar los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El enfrentamiento está programado para el 2 de mayo en Las Vegas, donde se medirá con Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Canelo Álvarez peleará por un campeonato mundial en septiembre (Instagram | zorritolunaa)

Por otro lado, Saúl Álvarez planea volver al cuadrilátero el 12 de septiembre de 2026. Aunque esa fecha ya está fijada, todavía no se ha confirmado el nombre del boxeador que será su rival. La lista de candidatos se ha reducido, especialmente tras la salida de Crawford, quien dejó vacantes los títulos que ostentaba.

Hoy, el principal nombre que se baraja para enfrentar a Álvarez es el de Christian Mbilli. El púgil obtuvo el reconocimiento como campeón mundial por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras la cancelación de su combate con Hamzah Sheeraz, lo que refuerza su posición como favorito para la pelea de septiembre.