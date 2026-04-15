Citlalli Hernández celebra aprobación de Ley General contra el feminicidio en medio de llamado a intervenir en caso de Ana Febe

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Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, celebró que el Senado de la República aprobó la iniciaitva de reforma para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, calificándolo como un paso histórico para reconocer la gravedad de este tipo de violencia en contra de las mujeres.

Esto, en medio del llamado de activistas y colectivos feministas para que la funcioanria federal, junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), intervengan en el caso de Ana Febe,la joven que presuntamente fue asesinada por su pareja el 24 de marzo pasado, en la capital del país.

En su cuenta de X, la funcionaria federal indicó que la ley ayudará a fortalecer las herramientas del Estado para investigar y sancionar los casos de feminicidio; no obstante, precisó que aún falta que sea aprobada en la Cámara de Diputados y en los Congresos estatales.

“Reconozco al @senadomexicano que aprobó por unanimidad la modificación a la Constitución que da pie a la creación de la nueva Ley General en materia de Feminicidio.

“Es un paso histórico que reconoce la gravedad de esta violencia y fortalece las herramientas del Estado para investigarla y sancionarla al homologar el feminicidio en todo el país. Lo siguiente sería su aprobación en @Mx_Diputados y posteriormente los congresos locales. Seguiremos pendientes”, escribió en la red social.

En paralelo al avance legislativo, la activista, Elena Ríos, pidió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigue el caso de Ana Febe como como feminicidio y solicitó la intervención de Citlalli Hernández para acompañar a la familia de la víctima.

A trevés de un mensaje en sus redes sociales, exigió que se realicen de nueva cuenta los peritajes sobre el asesinato, tras denunciar que estos no se realizaron inicialmente con perspectiva de género, por lo que incluso hasta el momento el caso no se ha clasificado como femninicidio, sino como una muerte por congestión masiva intestinal.

En la misma publicación solicitó que no revictimicen a la familia y les ortorguen medidas de protección, al señalar que el agresor ha emprendido una campaña de desprestigio y amenazas.

“Es feminicidio. El pasado 24 de marzo de 2026, Ana Febe fue asesina por su esposo Cristian Felipe Hernández Ramos pero la Fiscalía de Cuajimalpa decidió perseguir el delito por “Muerte por Congestión Masiva Intestinal.

“Hacemos un llamado a la Fiscal Bertha Alcalde para lo siguiente: se realicen los peritajes necesarios bajo la perspectiva de genero que demanda el caso, se lleve a cabo la investigación bajo el delito de feminicidio en FEVIMTRA. Por parte del personal de Fiscalía no revictimicen a la familia y memoria Ana Febe”, puntualizó.

A la Secretaría de las Mujeres, la activista pidió que se brinde acompañamiento a la familia de Ana Febe, pues son víctimas indirectas de dicho feminicidio y se gestionen los vínculos institucionales para proteger los derechos de las víctimas del delito mencionado.

A la CNDH solicitó “dar seguimiento concreto y efectivo a los derechos humanos vulnerados respecto a la omisión institucional”.

Ayer, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra el feminicidio.

Esta reforma busca que exista en todo el país un tipo penal homogéneo y sanciones claras para este delito, así como bases uniformes para su investigación, persecución y sanción.

El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura que no tendrá impacto presupuestario adicional y responde a la necesidad de homologar la legislación, ya que el feminicidio se tipifica de manera distinta en cada estado.

La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la reparación del daño, y establecer medidas de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Legisladores de todos los partidos coincidieron en que la reforma representa un avance histórico para combatir la impunidad y la violencia de género, y subrayaron la urgencia de una acción integral del Estado.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional, con el objetivo de que el Estado mexicano actúe de forma más eficaz y uniforme contra el feminicidio.