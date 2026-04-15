Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

Foto: Policía Municipal Manzanillo

Ocho agentes en activo de la Policía Municipal de Manzanillo, en Colima, fueron detenidos en un operativo en el que participaron elementos estatales y de las Fuerzas Armadas luego de identificaron que informaban a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su arresto se realizó bajo una orden de aprehensión emitida por un juez por los delitos de uso indebido de información y asociación delictuosa, la cual se obtuvo derivado de trabajos de investigación e inteligencia.

Las investigaciones revelaron que los policías detenidos habrían colaborado con una célula del cártel -que hasta febrero era liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”-. Los datos refieren que los uniformados les facilitaban información estratégica y apoyo para actividades ilícitas, hechos ocurridos en diciembre de 2023.

Foto: SSPC Colima

El fiscal general del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, informó en conferencia de prensa que los policías detenidos fueron identificados como: Rolando “N” (con 21 años de antigüedad); Nora Alejandra “N” (12 años); Sergio Alejandro “N” (17 años); José Santos “N” (17 años); Roberto “N” (10 años); José Luis “N” (10 años); Martín Gerardo “N” (8 años) y Miguel Ángel “N” (25 años).

Por mensajería de aplicación: así informaban al cártel

El fiscal también explicó que lograron identificar una plataforma que era utilizada por los policías y los criminales para filtrar información, la cual se encuentra cifrada y de nombre Threema.

La red criminal tejida entre los uniformados fue corroborada por las autoridades, quienes señalaron que los datos compartidos solo podían tener origen en corporaciones de seguridad y justicia, ya que se daban avisos de detenciones, puntos de revisión y reportes del C5i en tiempo real.

Por su parte, la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, afirmó que estos policías “traicionaron la confianza del pueblo, por presumiblemente coludirse con quienes buscan de manera recurrente arrebatarle la paz a la población”. La alcaldesa subrayó que las detenciones son un mensaje claro de que la justicia opera y las consecuencias llegan.

Foto: SSPC Colima

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, destacó el respaldo de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para frenar a los generadores de violencia y combatir la impunidad, enfatizando la importancia de contar con corporaciones policiales confiables y bien capacitadas.

Estas detenciones respondieron a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a labores de inteligencia que permitieron obtener pruebas sobre la colaboración de los agentes con la organización criminal.

El secretario de Seguridad estatal anunció que, como parte de las acciones para restaurar la confianza ciudadana, se implementará el Plan Cuadrante con un despliegue de nuevas patrullas, de las cuales 24 estarán destinadas a Manzanillo.

Los ocho policías municipales quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que determinarán su situación legal en función de la presunta relación con la delincuencia organizada y los delitos imputados.