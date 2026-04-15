México

Equipo de Ángela Aguilar deslinda a la cantante de la polémica por el video de “Un Vals” de Christian Nodal

La familia Aguilar difundió un comunicado oficial pidiendo frenar especulaciones sobre la supuesta relación de la joven cantante con el reciente material visual

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Dos imágenes. Izquierda: Christian Nodal abraza a Ángela Aguilar sonriendo, ella con blusa bordada. Derecha: Nodal y Aguilar se miran en el set de un video
La familia Aguilar emitió un comunicado oficial pidiendo a los medios detener la difusión de versiones que vinculan a Ángela Aguilar con la polémica de Christian Nodal y el video 'Un Vals'. (RS / Captura de pantalla)

La familia Aguilar publicó un comunicado oficial este 15 de abril para pedir a los medios y a la opinión pública que detengan la difusión de versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con la polémica generada por el video “Un Vals” de Christian Nodal.

Principalmente, la publicación enfatizó que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de la cantante carece de sustento y que ella permanece enfocada en su trabajo y proyectos.

El texto firmado por Prensa Los Aguilar advierte que no es la primera vez que el nombre de la intérprete de “En realidad” se coloca en narrativas que no le corresponden, por lo que solicitó a los medios verificar la información antes de difundirla: “Ángela continuará concentrada en: su música, su carrera y su paz personal”, destacó el pronunciamiento oficial.

Imagen de un comunicado oficial digital con fondo oscuro y efectos de luz dorada, texto blanco y el logotipo 'PRENSA Los Aguilar' al pie
La familia Aguilar publicó un comunicado oficial el 15 de abril, solicitando a los medios y a la opinión pública que detengan la difusión de versiones que vinculan a Ángela Aguilar con la polémica generada por el video "Un Vals" de Christian Nodal. (Instagram: @prensaaguilarof)

La polémica por el video “Un Vals” de Christian Nodal involucra comparaciones con Ángela Aguilar y Cazzu

El video del más reciente sencillo de Christian Nodal acumuló reacciones en redes sociales tras la elección de la modelo Dagna Mata, cuyo parecido físico con Cazzu y Ángela Aguilar fue señalado por miles de usuarios en TikTok, Facebook e Instagram.

Comentarios como “Es una mezcla de Cazzu y Angelita” y “Pensé que era Cazzu la del video” se viralizaron en distintas plataformas.

Ante la rápida respuesta del público, Emiliano Aguilar, criticó el video y calificó la situación como una falta de respeto hacia su hermana y hacia Cazzu, por involucrarlas de manera indirecta en la polémica y la exposición pública. .

Christian Nodal
Usuarios en redes sociales comparan el parecido físico de la modelo Dagna Mata con Ángela Aguilar y Cazzu en el video musical de Nodal. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

El equipo de producción y Christian Nodal se deslindan de la selección de la modelo

Pese a que el sonorense eliminó el video de TikTok, restringió los comentarios y retiró el material de Facebook, aseguró que no tuvo control sobre la selección de elenco ni sobre la imagen visual del video.

“No soy dueño de mi imagen, ni de mi música, lo único que me queda es mi voz”, declaró.

Por su parte, el director del video, Juan Barbazán, afirmó que la elección de Dagna Mata resultó de un casting en España y que se basó en su perfil profesional, sin relación con las artistas mencionadas.

Asimismo, ofreció disculpas a Ángela Aguilar y reconoció que Nodal manifestó sorpresa por la controversia.

De igual forma, la modelo Dagna Mata lamentó ser comparada y pidió no involucrar a terceras personas, señalando que su trabajo es profesional y que las comparaciones afectan a quienes no participaron directamente.

Collage de tres mujeres. A la izquierda, Cazzu con cabello oscuro y tatuajes. Al centro y derecha, Ángela Aguilar con cabello oscuro, sonriendo y posando
Christian Nodal y el equipo de producción del video se deslindan de la elección de la modelo, afirmando que fue seleccionada por casting profesional. (RS / Captura de pantalla)

Producción explica que no hubo intencionalidad y lamenta efectos personales

El director Juan Barbazán y el equipo de producción detallaron que el video se filmó en España y Guadalajara, y que la entrega a la empresa representante de Nodal ocurrió antes de que el cantante tuviera conocimiento del efecto de las comparaciones.

Asimismo, aseguraron que no existió una estrategia mediática para generar escándalo y lamentaron el impacto personal en Ángela Aguilar, Cazzu y sus familias.

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