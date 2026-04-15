México

Senadora de Morena reconoce el sacrificio de 10 mil perros cuando gobernó en Tecámac

Mariela Gutiérrez Escalante defendió que el sacrificio de más de 10 mil animales fue legal, pero autoridades ambientales lo ponen en duda

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Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, ha sido una figura clave en la política del Estado de México.
Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, ha sido una figura clave en la política del Estado de México.

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconoció públicamente que durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México (2019-2024), se llevó a cabo el sacrificio de más de 10 mil perros.

La declaración ocurrió durante una conferencia en el Senado, donde defendió que estas acciones se realizaron bajo los protocolos establecidos por la ley.

De acuerdo con su explicación, muchos de los animales presentaban enfermedades incurables o habían protagonizado ataques a personas, lo que, afirmó, justificó la aplicación de la eutanasia.

“Todo fue conforme a las normas oficiales mexicanas”, sostuvo, al asegurar que existen expedientes y evidencia documental de los casos atendidos por el Centro de Bienestar Animal.

Argumentos oficiales: ataques, enfermedades y control animal

Durante su intervención, la legisladora explicó que algunos perros eran agresivos y habían causado lesiones graves a ciudadanos, mientras que otros se encontraban en estado crítico de salud.

Su trayectoria pasó de la administración municipal al Senado, donde actualmente representa a Morena.

También señaló que existía comunicación constante con habitantes de Tecámac, quienes solicitaban la intervención de las autoridades ante situaciones de riesgo.

Gutiérrez Escalante insistió en que el problema de la sobrepoblación de animales callejeros no es exclusivo de un municipio, sino una problemática nacional que requiere atención estructural.

Video viral y acusaciones: el origen de la controversia

La polémica se intensificó tras la difusión de un video en redes sociales, compartido por la activista Zyanya Polastri, en el que se observa a la senadora en una discusión con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.

En la grabación, presuntamente fechada en octubre de 2025, la legisladora reconoce los sacrificios realizados durante su administración.

La grabación, compartida en redes por una activista, detonó críticas y reacciones inmediatas. Crédito: Zyanya Polastri

Este material detonó críticas y reacciones por parte de organizaciones defensoras de animales y usuarios en redes sociales.

PROPAEM cuestiona legalidad de los sacrificios

Funcionarios de la PROPAEM que aparecen en el video aseguran que las acciones ordenadas no habrían cumplido con los protocolos legales. Entre las principales acusaciones destacan:

  • Falta de diagnósticos clínicos previos en algunos casos
  • Ausencia de personal capacitado para realizar los procedimientos
  • Posibles violaciones a normas oficiales sobre trato humanitario

Estas observaciones contrastan con la versión de la senadora, quien insiste en que todas las acciones fueron reportadas en informes de gobierno y ejecutadas conforme a la normativa vigente.

Normativa en México sobre sacrificio animal

En el país, el manejo de fauna urbana está regulado por disposiciones como la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, que establece métodos para garantizar una muerte digna y sin sufrimiento.

Esta normativa permite el sacrificio únicamente en casos específicos, como enfermedades incurables o riesgos sanitarios, y siempre bajo supervisión profesional.

En México, el manejo de animales urbanos está regulado por normas oficiales que establecen criterios de bienestar y trato digno.
En México, el manejo de animales urbanos está regulado por normas oficiales que establecen criterios de bienestar y trato digno.

Especialistas y activistas han señalado que el sacrificio de animales sanos por falta de recursos o infraestructura está prohibido, lo que ha puesto en el centro del debate la correcta aplicación de estas reglas en el caso de Tecámac.

¿Quién es Mariela Gutiérrez Escalante?

La senadora es una política de Morena que actualmente representa al Estado de México en la Cámara Alta. Antes de su llegada al Senado, gobernó Tecámac durante dos periodos consecutivos.

Cabe destacar que en noviembre de 2024 participó en la discusión de una reforma en materia de protección animal, lo que ha generado críticas por la aparente contradicción entre su postura legislativa y las acciones realizadas durante su gestión municipal.

Lo que se sabe del caso de los 10 mil perros sacrificados en Tecámac

  • Se reporta el sacrificio de más de 10 mil perros entre 2019 y 2024
  • La senadora asegura que se actuó conforme a la ley
  • Autoridades ambientales cuestionan posibles irregularidades
  • El caso surge tras la difusión de un video en redes sociales
  • Organizaciones animalistas exigen investigación y transparencia

El caso ha reavivado la discusión sobre las políticas públicas para el control de animales en situación de calle en México, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión y bienestar animal.

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