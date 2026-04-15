México

Patrimonio cultural mexicano que se encuentre fuera del país será accesible a la población mediante digitalización

La iniciativa responde a la garantía del derecho a la cultura de los mexicanos

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Hombre de cabello gris con traje oscuro y gafas azules sentado en una silla de cuero negro. Sus manos están entrelazadas al frente, mirando hacia la cámara
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, impulsa iniciativa para digitalizar patrimonio cultural mexicano que se encuentre fuera del país.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y diputado de Morena, impulsa una iniciativa legislativa que busca garantizar la digitalización y acceso público al patrimonio cultural mexicano ubicado en el extranjero, como vía para la preservación y difusión de la memoria colectiva.

La propuesta de Monreal establece que el INAH, en coordinación con la SRE y otras instituciones competentes, identifique, documente y digitalice el patrimonio arqueológico e histórico que se encuentra fuera del país, a través de convenios y acuerdos jurídicos formales.

La iniciativa fija lineamientos para que estos repositorios sean de acceso gratuito, abierto y permanente, y estén alineados con estándares internacionales.

Murales prehispánicos de Teotihuacan con patrones geométricos, cabezas de animales estilizadas y grandes aves míticas en tonos rojos, negros y blancos
Detalle de los vibrantes murales prehispánicos de Teotihuacan, que forman parte de los sitios explorados en los Paseos Culturales del INAH en abril de 2026. (INAH)

La Mediateca del INAH: antecedente para la digitalización

En el último tercio de la propuesta se destaca que México ya cuenta con la Mediateca del INAH, un repositorio digital de acceso abierto que preserva y difunde la representación digital del patrimonio histórico y cultural bajo resguardo del instituto.

La plataforma permite crear nuevas formas de acercamiento, fomenta la transferencia de conocimiento y favorece la colaboración entre profesionales y sociedad en general.

La Mediateca integra herramientas innovadoras para resguardar el patrimonio digital con estándares que permiten su conservación, distribución y reutilización. Además, el INAH participa en iniciativas internacionales de acceso abierto y preservación digital, consolidando así la vinculación del país con procesos globales de socialización del conocimiento científico.

Derecho cultural, soberanía digital y acceso público

La reforma propone que el INAH establezca criterios técnicos uniformes para registrar y preservar de forma digital el acervo localizado fuera del territorio nacional.

Lo anterior con el objetivo de que estos recursos digitales —modelos tridimensionales, reproducciones, archivos audiovisuales y demás medios tecnológicos— sean accesibles a través de exposiciones y recursos virtuales para la población mexicana, garantizando el acceso gratuito conforme marca la ley.

Monreal argumenta que el acceso al patrimonio cultural digitalizado respalda el ejercicio de los derechos culturales y debe ser promovido por los tres órdenes de gobierno: la Federación, entidades, municipios y alcaldías. Sostiene que la digitalización no sustituye la restitución material ni reemplaza la tutela física del bien, sino que amplía sus posibilidades de preservación y refuerza la legitimidad internacional del patrimonio.

Enfatiza que la iniciativa sigue la tendencia mundial de reconocer la digitalización como un instrumento de soberanía cultural y herramienta diplomática.

A su vez, Ricardo Monreal considera que esta medida puede transformar la dispersión global del legado arqueológico e histórico en una oportunidad de acceso universal, transparencia institucional y fortalecimiento del derecho de los mexicanos a conocer, valorar y apropiarse de su historia.

Desde la Coordinación Nacional de Difusión del INAH, encargada actualmente de la Mediateca, se plantea la posibilidad de asumir la digitalización del patrimonio mexicano en el extranjero. La coordinación, responsable de crear e implementar repositorios digitales institucionales, podría liderar este proceso de innovación para ampliar el alcance y la socialización del patrimonio nacional más allá de las fronteras.

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