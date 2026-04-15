Animador de ‘En Familia con Chabelo’ asegura fue despojado de su casa violentamente por hijo de Xavier López

Juan Carlos Faesler denuncia un presunto despojo tras ser desalojado de un departamento que asegura haber comprado a Xavier López 'Chabelo' (IG)

El actor y animador Juan Carlos Faesler presenta una denuncia por presunto despojo en contra de Xavier López Miranda, hijo de Xavier López ‘Chabelo’, tras ser desalojado del departamento donde vivió más de 20 años y que, según su testimonio, compró al propio Chabelo pero nunca logró regularizar legalmente.

El caso se mantiene vigente ante autoridades, de acuerdo con las declaraciones del actor a Sale el Sol.

Faesler, quien trabajó en el programa En Familia con Chabelo, sostiene que el inmueble fue adquirido al padre de López Miranda a un precio menor cuando tenía veintisiete años, con el compromiso de colaborar en resolver trámites de escrituras que nunca se concretaron debido a la falta de apoyo de Xavier López.

“Cada vez que grabábamos, le platicaba: ‘Oiga señor, cuándo lo vamos a hacer’, me respondía: ‘Mira, Charly, es que traigo muchas cosas’ y así fue pasando el tiempo hasta que el programa se termina. Le marcaba por teléfono, a un número donde me comunicaba con él, pero no me contestaba”, contó.

Faesler afirma que tras 20 años de residencia nunca logró escriturar el departamento pese a los acuerdos con Chabelo (IG)

Tras la muerte de Chabelo en 2023, el proceso legal no avanzó, según refirió el actor en la entrevista televisiva.

Durante el desalojo, la esposa de Xavier López Miranda llegó con un cerrajero hasta la propiedad, logró abrir la puerta y minutos después, López Miranda habría retirado a Faesler por la fuerza.

“Llega Xavier directo conmigo, me agarra con el antebrazo, me lo pone en el cuello y me empujó en la salida, me empujó contra la puerta”, relató Faesler a Sale el Sol.

Según el actor, el conflicto se origina porque Chabelo nunca gestionó la transferencia de las escrituras, pese a que él habitaba el inmueble con su pareja y contaba con las llaves y una carta poder.

“Sentí mucha impotencia, que me estaba despojando de algo que con muchísimo esfuerzo yo compré porque tenía la ilusión de tener algo, una ilusión que me despertó su papá”, afirmó en la misma entrevista.

Al momento, la familia López no ha emitido postura pública sobre la acusación.

La familia López no ha ofrecido declaraciones públicas en respuesta a la acusación de despojo presentada por el actor (IG)

Animador en el programa más longevo de la pantalla mexicana

Juan Carlos Faesler participó como actor y animador en el equipo de En Familia con Chabelo, el programa que condujo Xavier López en Televisa durante más de cuatro décadas. Según una entrevista difundida por Estatus TV, Faesler integró el staff junto a figuras como Jorge Alberto Aguilera y Verónica Albor.

El programa alcanzó la cifra de dos mil cuatrocientos episodios antes de su cierre en 2015, lo que lo convierte en uno de los más longevos de la televisión mexicana. En ese periodo, Faesler contribuyó a la animación y dinámica de los concursos y segmentos que caracterizaron al formato dominical.

El conflicto entre Faesler y Xavier López Miranda surge por la falta de regularización legal del inmueble adquirido por el actor (IG)

En la conversación con Estatus TV, Faesler destacó la experiencia de trabajar en un proyecto que permanece vigente por varias generaciones y señaló: “Aquí se hace familia todos los domingos, no importa la edad”.