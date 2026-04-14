El jugo que baja la presión arterial en pocas horas, según los científicos

Consumir jugo de betabel de forma regular, gracias a sus nitratos naturales, promueve la producción de óxido nítrico y beneficia la función de los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Puro color y salud en un vaso! El jugo de betabel (también conocido como remolacha) es una explosión de frescura y dulzura natural, ideal para quienes buscan energía y un toque diferente en sus mañanas. Su sabor terroso y ligeramente dulce conquista tanto por lo visual como por lo nutritivo.

Esta bebida, además, contribuye a reducir la presión arterial en cuestión de horas, de acuerdo con investigaciones clínicas que destacan su efecto vasodilatador. Su consumo regular se asocia con mayor oxigenación muscular y un menor riesgo de complicaciones cardiovasculares.

El consumo regular de jugo de betabel aporta nutrientes como vitamina C, potasio, magnesio, folato y fibra esenciales para la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo del jugo de betabel ha cobrado popularidad entre quienes desean mejorar la circulación y el rendimiento físico. Así, los ingredientes frescos y la combinación con frutas o verduras permiten aprovechar sus nutrientes, mientras su preparación sencilla facilita integrarlo en la dieta diaria.

El jugo de betabel ayuda a reducir la presión arterial en pocas horas

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el betabel contiene nitratos naturales que el cuerpo transforma en óxido nítrico, una molécula que relaja y ensancha los vasos sanguíneos. Este proceso facilita el flujo de sangre y contribuye a una reducción rápida de la presión arterial, con efectos documentados en estudios clínicos.

Una dosis de 250 mililitros de jugo de betabel puede disminuir la presión sistólica hasta en 5 milímetros de mercurio en adultos sanos.

Los nitratos actúan en el corto plazo, por lo que la reducción de la presión es perceptible en pocas horas tras el consumo.

Quienes toman medicamentos para la presión deben consultar a su médico antes de integrar este jugo a su dieta, ya que puede modificar los efectos de los fármacos.

El jugo de betabel no sólo apoya a quienes tienen presión ligeramente elevada, también beneficia a quienes buscan prevenir problemas cardiovasculares.

Los nitratos naturales del betabel favorecen la relajación de los vasos sanguíneos y mejoran la oxigenación muscular en adultos sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, consumir jugo de betabel de forma regular permite aprovechar su acción vasodilatadora y su aporte energético para actividades cotidianas.

Nutrientes y beneficios adicionales en cada vaso

El jugo de betabel aporta una combinación de vitamina C, potasio, magnesio, folato y fibra. Estos nutrientes no sólo tienen impacto en la salud cardiovascular, también contribuyen a otras funciones esenciales.

La presencia de betaína ayuda a proteger las células y enzimas del estrés ambiental.

Las betalaínas , responsables del color rojo intenso , actúan como antioxidantes y antiinflamatorios.

El jugo favorece la eliminación de toxinas y apoya la función hepática .

La mezcla con zanahoria, manzana y jengibre suma sabor y propiedades antioxidantes adicionales.

Agregar zanahoria, manzana y jengibre al jugo de betabel potencia su efecto antioxidante y ayuda a proteger las células y favorecer la eliminación de toxinas en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación casera y el consumo inmediato garantizan un mejor aprovechamiento de los nutrientes, aunque el jugo puede conservarse hasta 24 horas en refrigeración.

Recomendaciones y posibles efectos secundarios

Consumir esta bebida suele ser seguro, pero existen algunas consideraciones a tomar en cuenta. Los efectos secundarios son leves en la mayoría de los casos y están relacionados con los pigmentos naturales del vegetal.

El cambio de color en la orina y las heces , conocido como beeturia , es común y temporal.

Personas con presión arterial baja o antecedentes de cálculos renales deben limitar su consumo por el alto contenido de oxalatos.

El jugo puede servirse con hielo y limón, y adaptarse a las preferencias de cada persona.

Servido con hielo y limón, el jugo de betabel se adapta a distintas preferencias y ofrece beneficios inmediatos como energía y depuración natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el jugo de betabel se integra fácilmente en la rutina diaria, ya sea como parte del desayuno o de dietas depurativas, para quienes buscan beneficios inmediatos y un aporte natural de energía.