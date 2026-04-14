El jugo que baja la presión arterial en pocas horas, según los científicos

¡Puro color y salud en un vaso! El jugo de betabel (también conocido como remolacha) es una explosión de frescura y dulzura natural, ideal para quienes buscan energía y un toque diferente en sus mañanas. Su sabor terroso y ligeramente dulce conquista tanto por lo visual como por lo nutritivo.
Esta bebida, además, contribuye a reducir la presión arterial en cuestión de horas, de acuerdo con investigaciones clínicas que destacan su efecto vasodilatador. Su consumo regular se asocia con mayor oxigenación muscular y un menor riesgo de complicaciones cardiovasculares.
El consumo del jugo de betabel ha cobrado popularidad entre quienes desean mejorar la circulación y el rendimiento físico. Así, los ingredientes frescos y la combinación con frutas o verduras permiten aprovechar sus nutrientes, mientras su preparación sencilla facilita integrarlo en la dieta diaria.
El jugo de betabel ayuda a reducir la presión arterial en pocas horas
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el betabel contiene nitratos naturales que el cuerpo transforma en óxido nítrico, una molécula que relaja y ensancha los vasos sanguíneos. Este proceso facilita el flujo de sangre y contribuye a una reducción rápida de la presión arterial, con efectos documentados en estudios clínicos.
- Una dosis de 250 mililitros de jugo de betabel puede disminuir la presión sistólica hasta en 5 milímetros de mercurio en adultos sanos.
- Los nitratos actúan en el corto plazo, por lo que la reducción de la presión es perceptible en pocas horas tras el consumo.
- Quienes toman medicamentos para la presión deben consultar a su médico antes de integrar este jugo a su dieta, ya que puede modificar los efectos de los fármacos.
- El jugo de betabel no sólo apoya a quienes tienen presión ligeramente elevada, también beneficia a quienes buscan prevenir problemas cardiovasculares.
Así, consumir jugo de betabel de forma regular permite aprovechar su acción vasodilatadora y su aporte energético para actividades cotidianas.
Nutrientes y beneficios adicionales en cada vaso
El jugo de betabel aporta una combinación de vitamina C, potasio, magnesio, folato y fibra. Estos nutrientes no sólo tienen impacto en la salud cardiovascular, también contribuyen a otras funciones esenciales.
- La presencia de betaína ayuda a proteger las células y enzimas del estrés ambiental.
- Las betalaínas, responsables del color rojo intenso, actúan como antioxidantes y antiinflamatorios.
- El jugo favorece la eliminación de toxinas y apoya la función hepática.
- La mezcla con zanahoria, manzana y jengibre suma sabor y propiedades antioxidantes adicionales.
La preparación casera y el consumo inmediato garantizan un mejor aprovechamiento de los nutrientes, aunque el jugo puede conservarse hasta 24 horas en refrigeración.
Recomendaciones y posibles efectos secundarios
Consumir esta bebida suele ser seguro, pero existen algunas consideraciones a tomar en cuenta. Los efectos secundarios son leves en la mayoría de los casos y están relacionados con los pigmentos naturales del vegetal.
- El cambio de color en la orina y las heces, conocido como beeturia, es común y temporal.
- Personas con presión arterial baja o antecedentes de cálculos renales deben limitar su consumo por el alto contenido de oxalatos.
- El jugo puede servirse con hielo y limón, y adaptarse a las preferencias de cada persona.
De esta manera, el jugo de betabel se integra fácilmente en la rutina diaria, ya sea como parte del desayuno o de dietas depurativas, para quienes buscan beneficios inmediatos y un aporte natural de energía.