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Los tres alimentos ricos en proteína que puedes desayunar y tener un día lleno de energía

La primera comida del día es de las más importantes

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Ilustración plana de una persona levantando una mancuerna. A su alrededor se ven una banana, barrita de cereal, pollo, leche, agua, pan, manzana y un trozo de carne.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos, el yogur griego y el queso cottage figuran entre los alimentos más recomendados para arrancar el día con energía sostenida.

Los tres comparten una característica central: su alta concentración de proteína, un macronutriente que el cuerpo digiere de forma lenta y que, a diferencia de los carbohidratos simples, libera energía de manera gradual a lo largo de la mañana.

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Un desayuno rico en proteína eleva los niveles de hormonas que regulan la saciedad, con efectos que pueden extenderse hasta la tarde.

Por qué la proteína en el desayuno marca la diferencia

Un tazón de cereal humeante con fresas, arándanos y plátano en una mesa de madera, con corazones flotantes y un diagrama del sistema circulatorio humano
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir entre 15 y 30 gramos de proteína en la primera comida del día ayuda a regular el azúcar en sangre y mantiene la concentración durante las horas siguientes. La proteína también requiere más energía para ser digerida que los carbohidratos o las grasas, lo que activa el metabolismo desde temprano. Estos son los tres alimentos que mejor cumplen esa función:

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  • Huevos: Cada unidad aporta 6 gramos de proteína. Un estudio encontró que quienes los consumen en el desayuno ingieren hasta 22% menos calorías en el almuerzo que quienes optan por un panecillo. Son versátiles y se preparan en minutos.
  • Yogur griego: Una taza entrega 23 gramos de proteína, más del doble que el yogur convencional. También es fuente de calcio y potasio. Para potenciar su efecto, se recomienda no descartar el líquido que se forma en la superficie, ya que contiene suero con proteína adicional.
  • Queso cottage bajo en grasa: Media taza aporta 12 gramos de proteína y es fuente de leucina, un aminoácido directamente vinculado a la síntesis muscular. Combinado con fruta fresca, resulta una opción completa y fácil de preparar.

Cómo combinar estos alimentos para un desayuno completo

Plato de revuelto de espinacas y huevos sobre pan tostado, con frambuesas frescas al lado, y una taza de café humeante en una mesa de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína funciona mejor cuando se acompaña de fibra y carbohidratos complejos. Un tazón de yogur griego con avena y fruta, o dos huevos con pan integral, ofrece un equilibrio que prolonga la saciedad y evita los picos de glucosa.

  • Combinar huevos con espinacas y frijoles negros suma fibra y antioxidantes sin aumentar significativamente las calorías.
  • El queso cottage se puede mezclar con manzana picada y nueces para una versión más nutritiva.
  • El yogur griego funciona como base de un tazón con granola de avena y frutos rojos.

Qué evitar para no perder los beneficios

Primer plano de un tazón blanco lleno de queso cottage con una cuchara metálica sumergida. Se aprecia la textura grumosa del producto lácteo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor error al construir un desayuno proteico es rodearlo de alimentos que disparan el azúcar en sangre. Los jugos de fruta procesados, los cereales azucarados y los panes blancos contrarrestan los beneficios de la proteína al generar picos de glucosa seguidos de caídas de energía.

  • Sustituir el jugo por agua, té verde o café sin azúcar es un cambio simple con impacto real.
  • Elegir pan integral en lugar de pan blanco reduce la velocidad de absorción de los carbohidratos.
  • Optar por yogur griego sin azúcar añadida evita el exceso de azúcar que muchas versiones comerciales incorporan con saborizantes artificiales.

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