Panteón Rococó en Deportivo Ciudad Jardín Neza: rutas de transporte y horarios para el concierto gratuito hoy

El icónico grupo Panteón Rococó se presenta en el Festival Ecos de Oriente, parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz en el Estado de México. (Festivales por la Paz/Secretaría de Cultura)

Panteón Rococó se presenta esta noche en el Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, con entrada gratuita a partir de las 20:30 horas. El recinto forma parte del complejo Ciudad Jardín Bicentenario, construido sobre el antiguo Bordo de Xochiaca, cuya avenida es el corredor principal de acceso al lugar.

Por tratarse de un evento sin costo y con alta convocatoria esperada, se recomienda salir con tiempo y llegar antes de las 20:00 horas.

El nodo de partida: Metro Pantitlán

Una captura de pantalla de Google Street View muestra el exterior de la tienda Liverpool en Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl, Estado de México, con vehículos estacionados y una sección de mapa. (Ciudad Jardín Liverpool)

Desde cualquier punto de la Ciudad de México, el punto de conexión es Metro Pantitlán, al que se puede llegar por las Líneas 1, 5, 8 o A. Desde el paradero salen varias rutas de camión que recorren Avenida Bordo de Xochiaca y tienen parada confirmada en la intersección Av. Bordo de Xochiaca - Av. Ciudad Jardín, a la entrada del complejo deportivo.

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Las rutas verificadas para esta noche

Captura de pantalla de Google Street View mostrando la Av. Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl, Estado de México, con un edificio de fachada colorida y un mapa de la zona. (Ciudad Jardín Liverpool)

TORRES CONALEP-PANTITLÁN es la opción más conveniente: opera prácticamente las 24 horas todos los días, con una frecuencia de cada 7 minutos, y tiene parada directa en Av. Bordo de Xochiaca - Av. Ciudad Jardín. Sale desde Metro Pantitlán.

RUTA 39 también cubre esa parada con salida desde Pantitlán. Circula las 24 horas con frecuencia de cada 5 minutos, lo que la convierte en la alternativa más frecuente del corredor.

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CHIMALHUACAN-PANTITLAN es la tercera opción confirmada, con parada en el mismo punto. Opera de 05:00 a 00:00 horas todos los días, con frecuencia de cada 10 minutos.

Ruta 9: sirve para ir, no para volver

La Ruta 9 deja a unas cuadras del complejo sobre Av. Bordo de Xochiaca, pero tiene una limitación importante esta noche: su horario los sábados es de 06:00 a 21:45 horas, por lo que no habrá servicio de regreso después del concierto. Solo es útil para la ida.

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Horarios de regreso: no te quedes varado

Las tres rutas principales operan bien pasada la medianoche. La RUTA 39 y la TORRES CONALEP-PANTITLÁN circulan hasta casi las 05:00 horas, y la CHIMALHUACAN-PANTITLAN hasta las 00:00 horas. El Metro Línea A hace su último servicio cerca del complejo a las 00:16 horas.

Se recomienda verificar rutas en tiempo real con Moovit o Google Maps antes de salir, ya que los horarios pueden variar en eventos masivos.

El concierto: 30 años de ska en Neza

El evento forma parte del Festival Ecos de Oriente y del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que promueve 200 eventos gratuitos en los 32 estados del país.

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La banda regresa a Neza con un mensaje directo. “Una no fue suficiente, amigos de Neza”, publicó la agrupación en sus redes sociales al confirmar la fecha, convocando a liberar “toda la energía que quedó guardada del show anterior”.

La presentación se enmarca en la gira “30 Aniversario. Generación del 95”, con la que el grupo recorre México y Estados Unidos desde 2025. El tour ya pasó por Guadalajara, Querétaro, León, Monterrey y el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, entre otras plazas.

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Tres décadas de ska, punk y resistencia

(Instagram)

Panteón Rococó nació en 1995 en la Ciudad de México, en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria 9, y comenzó tocando en fiestas y bares pequeños. Su sonido mezcla ska, punk, rock, salsa, reggae y ritmos mexicanos en lo que la propia banda define como Latin Ska, bajo el lema “Paz, baile y resistencia”.

La agrupación está liderada por el vocalista Luis Román Ibarra, “Dr. Shenka”, y acumula más de una docena de discos, desde A la izquierda de la tierra (1999) —donde nació “La dosis perfecta”— hasta Sonoro (2025). En su trayectoria han llenado el Palacio de los Deportes, participado en el Vive Latino y recorrido escenarios de Alemania, Colombia y El Salvador.

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El setlist probable para esta noche

Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

En fechas recientes de la gira, los shows han durado cerca de 30 canciones y combinan clásicos con material nuevo, incluido “Cha Cha Love”, de su producción más reciente. Con base en los setlists registrados en setlist.fm, estas son las canciones que han sonado de forma consistente:

Punk-O

Asesinos

La ciudad de la esperanza / 90 segundos

Estrella roja

Dime

Triste realidad

Cha Cha Love

El último ska

Toloache pa’ mi negra

Vendedora de caricias

Hostilidades

Acábame de matar / Mil horas

La dosis perfecta

Arréglame el alma

La carencia

El orden y la selección de temas pueden variar, ya que la organización no publicó un setlist oficial para la fecha de Neza.