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¡Histórica mexicana! Majo González, primera mujer en narrar la final de la Champions League en habla hispana

La relatora marca un precedente en el periodismo deportivo mexicano al liderar la crónica del partido PSG vs Arsenal

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Es la primera mujer en relatar la final varonil de Champions en habla hispana.
Es la primera mujer en relatar la final varonil de Champions en habla hispana. (Instagram / majolagram)

María José González, mayormente conocida como Majo González en el periodismo deportivo en México, hoy sábado 30 de junio del 2026 rompió barreras al ser la primera voz femenina en guiar la gran final de la UEFA Champions League varonil en español.

Majo se convirtió en la primera mujer narradora de futbol en darle voz al duelo más importante de Europa a nivel de clubes. Desde el estadio Puskás Aréna, de Budapest, en Hungría, González encabezó el relato de la final PSG vs Arsenal en habla hispana para marcar un antes y un después en la crónica deportiva mexicana.

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Antes del duelo decisivo, Majo González comenzó a recibir el reconocimiento de sus compañeras y compañeros de la cadena TNT Sports, porque en la final de la temporada 2025.26 de la Champions League haría historia para México en ser la voz oficial del encuentro por más de 90′ minutos.

Al tocar ese tema la periodista sabía que esto era algo nunca antes visto y escuchado en idioma español, por ende Majo González aclaró que sería la primera dama en narrar una final de la UEFA Champions League masculina en habla hispana.

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Majo es la primera mujer en relatar la final de la Champions League.
Majo es la primera mujer en relatar la final de la Champions League. (X / Majo González)

“Voy a acotar nada más que es en habla hispana, en español seré la primera en relatar una final de Champions varonil. No es cualquier cosa, es una situación muy importante: Copas del Mundo, Euros, lo que quieras, pero la Champions League es algo distinto, es muy especial”, expresó la periodista mexicana.

“La orejona es la orejona. Más allá de que es mi trabajo, lo que más disfruto es que la gente se emocione conmigo, contar esa historia a través del fútbol y eso es lo que vamos a hacer precisamente en esta final”, agregó Majo González.

Asimismo, la cronista nacional compartió todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera como periodista deportiva para cumplir el sueño de narrar una final de la UEFA Champions League. “Seguí persiguiendo y me seguí preparando para que nadie te diga que no lo puedes conseguir, que no lo puedes hacer. Yo ya entendí que no le voy a gustar a todo mundo y entiendo que hay a mucha gente que sí porque al final es un trabajo criticable, porque estás en frente de una pantalla”.

“Yo lo que puedo decir es que siempre hago y doy lo mejor de mí y preparo mis partidos con una convicción tremenda, con mucha ilusión, pero sobre todo trabajando mucho. Cuando simplemente es odiar por odiar, porque no me gusta que estés allí, es algo que ya, que ya no tomo. Es bien difícil de controlar, es bien difícil la sensación, porque al final eres humano”. recalcó

¿Quién es Majo González?

Majo González relató la final PSG vs Arsenal en habla hispana
Majo González relató la final PSG vs Arsenal en habla hispana (Instagram / majolagram)

Majo González, cuyo nombre completo es María José González González, es una narradora y comentarista deportiva mexicana. Nació en la Ciudad de México y tiene ascendencia española. Ha trabajado en medios deportivos como W Deportes, Televisa, ESPN, Sky Sports y actualmente en TNT Sports México.

Estudió Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana y es aficionada al futbol, particularmente del Club América y del FC Barcelonaa. Majo González destaca por ser la primera mujer mexicana en narrar un Mundial de futbol para hombres (Rusia 2018) y la final de la UEFA Champions League varonil en 2026. También impulsa la conversación sobre igualdad de género en el deporte.

Marion Reimers también hizo historia en el periodismo deportivo mexicano en Champions

Previamente, Marion Reimers, narradora y comentarista deportiva mexicana se tranformó en la primera mujer hispanohablante en estar frente al micrófono en una final de la UEFA Champions League el 1 de junio del 2019, durante la transmisión del partido Tottenham vs Liverpool para Fox Sports.

Además del hito obtenido en 2019, Marion Reimers comentó en otras finales de Champions varonil y cubre eventos de talla internacional como las Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, consolidando su trayectoria como pionera en la narración deportiva en español.

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