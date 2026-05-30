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Bloqueos e incendios paralizan Zitácuaro: corporaciones de seguridad liberan las vías

Unidades de transporte público bloquearon vialidades y un autobús fue incendiado en la carretera a Morelia este 30 de mayo

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Los bloqueos se registraron en diversos puntos de la ciudad. Crédito: Redes Sociales
Los bloqueos se registraron en diversos puntos de la ciudad. Crédito: Redes Sociales

Bloqueos e incendios de vehículos y establecimientos comerciales se registraron este 30 de mayo en distintos puntos del municipio de Zitácuaro, Michoacán, en hechos que extraoficialmente se atribuyeron al crimen organizado como respuesta a un supuesto operativo del Ejército Mexicano en Aputzio de Juárez.

Tras un operativo interinstitucional, todas las vías quedaron liberadas.

Entre los hechos documentados, circuló en redes sociales el video de un autobús incendiado sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, a la altura de la comunidad de Corungueo. Unidades de transporte público —combis— también fueron utilizadas para bloquear vialidades, aunque no fueron quemadas.

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Guardia Civil y Policía Municipal desplegaron operativos en distintos puntos del municipio

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó mediante sus canales oficiales que la Guardia Civil mantuvo acciones operativas y de coordinación interinstitucional para atender los reportes de bloqueos carreteros e incendios de vehículos y establecimientos comerciales.

Las labores incluyeron recorridos permanentes de vigilancia y monitoreo con el objetivo de preservar el orden público y salvaguardar a la población.

Mensaje del gobierno municipal confirmando la liberación de vías en el municipio. Crédito: Facebook - Ayuntamiento de Zitácuaro Michoacán
Mensaje del gobierno municipal confirmando la liberación de vías en el municipio. Crédito: Facebook - Ayuntamiento de Zitácuaro Michoacán

Además, el Ayuntamiento de Zitácuaro confirmó a las 14:00 horas que las acciones coordinadas entre la Policía Municipal, la Guardia Civil y demás corporaciones de seguridad del Estado y del Gobierno Federal lograron liberar todas las vías de comunicación bloqueadas. Los obstáculos colocados en las vialidades fueron retirados y se restableció la circulación vehicular.

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Extraoficialmente, los bloqueos e incendios habrían sido ejecutados por el crimen organizado en aparente respuesta a un operativo del Ejército Mexicano en Aputzio de Juárez. Hasta el monumento no se han reportado personas detenidas tras los hechos

El alcalde Antonio Ixtláhuac agradeció el trabajo de los tres órdenes de gobierno

El alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, confirmó en sus redes sociales que todas las vías habían quedado liberadas.

“Agradezco al Gobierno de México, al Gobierno de Michoacán y a las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno por su apoyo, coordinación y compromiso para restablecer el libre tránsito y salvaguardar la integridad de las y los zitacuarenses”, escribió.

Imagen compartida por autoridades tras la liberación de vialidades. Crédito: SSP Michoacán
Imagen compartida por autoridades tras la liberación de vialidades. Crédito: SSP Michoacán

El Ayuntamiento también reconoció en su comunicado el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad de la población. Las corporaciones de seguridad mantienen recorridos permanentes en el municipio con el objetivo de preservar el orden público y brindar seguridad a la ciudadanía.

Estas zonas del municipio michoacano fueron las afectadas

El Gobierno Municipal confirmó en un primer comunicado, publicado a las 11:00 horas, que diversas vialidades del municipio se encontraban afectadas por situaciones ajenas a la autoridad.

Los bloqueos, realizados con unidades de transporte público, se registraron en cuatro puntos:

  • San Felipe, a la altura de la desviación a Ocampo
  • Puente de Fierro, en la desviación a Loma Larga
  • Hucaz, en el camino hacia las Rosas y el Naranjo
  • La salida a Aputzio de Juárez, a la altura del monumento a la Mujer Mazahua

Las autoridades también desmintieron reportes difundidos en redes sociales sobre un incendio de tráiler en la zona de Puente de Fierro, al indicar que no contaban con reporte alguno al respecto, sin embargo, los videos publicados por pobladores contradecían la versión oficial.

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