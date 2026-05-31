Concierto de Christian Nodal en la CDMX: policías detienen a 15 personas por presunta reventa de boletos

Christian Nodal se presentó en la Plaza México ante 40 mil asistentes. (Facebook Christian Nodal)

Durante el concierto que ofreció el cantante y compositor mexicano, Christian Nodal, en la Monumental Plaza México, ubicada en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron a 15 personas por temas relacionados a la reventa de boletos.

El dispositivo implementado por las autoridades para la seguridad en eventos masivos dentro de la Ciudad de México, tuvo como resultado la detención de 15 posibles revendedores, entre ellos 12 menores de edad, a quienes identificaron cuando ofrecían entradas a un precio distinto al de las taquillas de la Plaza México.

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Tras la detención de las 15 personas que se dedicarían a la venta ilegal de boletos, les informaron sus derechos constitucionales y los pusieron al servicio del Juez Cívico, quien dictaminará la medida sancionatoria a causa de esta practica hecha en el exterior del estadio.

Además, el cuerpo policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacó que, después de realizar un intercambio de datos, se tuvo conocimiento que 11 de los 15 detenidos cuentan con diversas comparecencias ante el Juez Cívico por revender boletos en otros espectáculos.

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Agentes de la Policía CDMX supervisan una gran concentración de personas frente a la Plaza México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actuación de los oficiales de la SSC forman parte de los resultados exitosos para la seguridad de los asistentes en eventos masivos, entre ellos el concierto de Christian Nodal que se llevó a cabo la noche del viernes en La México, recinto que registró un aforo del 100% y cantó en unísono los mejores himnos del compositor mexicano y esposo de Angela Aguilar.

Christian Nodal y Angela Aguilar derrochan amor en La México

Ante más de 40 mil almas Christian Nodal se presentó en la Plaza México para entonar las canciones que lo posicionan en la cumbre de la música regional mexicana. Uno de los momentos mágicos de la noche fue cuando apareció su esposa, Angela Aguilar, para interpretar la canción “Dime como quieras”.

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(IG /lamexicomonumental)

La colaboración de la pareja en su momento se hizo viral en redes sociales, principalmente en TikTok e hizo que los asistentes brindaran una misma voz a la Plaza México, mientras Christian Nodal y Angela Aguilar mostraban su gratitud por otro inolvidable momento arriba del escenario.