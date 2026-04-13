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EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 13 de abril: muere Henry, niño de Valle de Chalco herido en incendio de tienda 3B tras caída de “El Mencho”

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12:17 hsHoy

Muere Henry, niño de Valle de Chalco herido en incendio de tienda 3B tras disturbios por caída de “El Mencho”

Henry, un niño de dos años originario de Valle de Chalco, falleció este domingo 12 de abril tras permanecer hospitalizado por quemaduras en el 85% de su cuerpo. El menor resultó herido el 22 de febrero durante el incendio de una tienda 3B, provocado en medio de disturbios ocurridos en varias zonas del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

El menor estuvo hospitalizado casi dos meses, sometido a múltiples cirugías tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo

El menor estuvo hospitalizado casi dos meses, sometido a múltiples cirugías tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo. (Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales)
El menor estuvo hospitalizado casi dos meses, sometido a múltiples cirugías tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo. (Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales)

El domingo 12 de abril se dio a conocer el fallecimiento de Henry, un niño de dos años originario de Valle de Chalco, tras permanecer hospitalizado con quemaduras en el 85% de su cuerpo. El menor resultó gravemente herido el 22 de febrero, cuando una tienda de la cadena 3B fue incendiada durante una ola de disturbios que se desató en diversas partes del país luego del abatimiento de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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