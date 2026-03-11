Guerreros Buscadores de Jalisco y Colegio de México buscan diálogo con Meta y TikTok contra el reclutamiento forzado

El colectivo de búsqueda localizó más de mil prendas abandonadas en el Rancho Izaguirre. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El colectivo de Guerreros Buscadores, quienes descubrieron el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, solicitaron una reunión con representantes de Meta y TikTok para dialogar sobre el reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales a través sus plataformas.

Tras el hallazgo de este sitio de adiestramiento y reclutamiento, dirigido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), víctimas y testigos revelaron que fueron contactados a través de falsas ofertas de trabajo difundidas en plataformas digitales.

Ante estos hechos, y luego de tener contacto con decenas de víctimas, las madres y padres del colectivo señalaron la necesidad de verificar publicaciones y perfiles fraudulentos para evitar que más personas caigan en este modus operandi.

“Estas falsas ofertas laborales no le llegan a cualquier joven; se trata de un problema de desigualdad algorítmica. El Gobierno Federal ha reconocido esta modalidad de reclutamiento, pero no ha anunciado medidas estructurales para impedir que este contenido siga circulando”, detalló el colectivo en un comunicado difundido el pasado 6 de marzo.

Colegio de México se suma al llamado a Meta y TikTok

Se ve una zona acordonada durante una gira de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco en el Rancho Izaguirre, al que los activistas han llamado un "campo de exterminio" dirigido por un cártel, en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 20 de marzo de 2025.

Este miércoles, el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México se sumó al llamado realizado por el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco para llevar a cabo una reunión sobre la dinámica de reclutamiento forzado en redes sociales.

Luego del hallazgo del rancho, ocurrido el 5 de marzo de 2025, este seminario ha llevado a cabo dos investigaciones sobre el reclutamiento en plataformas -principalmente TikTok-, lo que les ha permitido identificar la manera en que las redes sociales facilitan la integración de personas a las filas del narco.

“Consideramos que, como proponen las familias de personas desaparecidas, es fundamental verificar las propuestas de trabajo publicadas en redes sociales, detectar los patrones vinculados a la desaparición y el reclutamiento, crear mecanismos de denuncia y acceder a informes públicos de acciones de prevención por parte de las plataformas”, instó el Seminario.

Además, señalaron que los hechos que ocurren en el espacio digital no están separados de la violencia territorial, ya que forma parte de la misma infraestructura de captación que es necesario entender.

Reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado tras hallazgo del Rancho Izaguirre, alertan

La organización civil Reinserta señaló que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México

El Seminario sobre Violencia y Paz informó que han documentado cómo después del descubrimiento del Rancho Izaguirre, el cierre de 39 cuentas de TikTok vinculadas con el reclutamiento forzado y la detención de integrantes del CJNG señalados como encargados del sitio, este fenómeno “se volvió más sofisticado”.

“Lo que observamos es un proceso más complejo: narrativas, símbolos, música y dinámicas de interacción que construyen un entorno de atracción donde jóvenes no solo reciben mensajes de incorporación, sino que en muchos casos se postulan activamente en los comentarios”, señalaron en su boletín, A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre: Algoritmos y reclutamiento criminal en TikTok.

De acuerdo con el documento, las investigaciones permitieron identificar que las redes sociales funcionan en al menos dos vías: facilitan que ofertas de trabajo falsas lleguen a quienes buscan empleo; y permiten que los usuarios consuman de manera constante contenido relacionado con grupos criminales, lo que favorece el reclutamiento.

Buscan reunión antes del 21 de marzo

El colectivo localizó decenas de prendas, zapatos y objetos personales abandonados, así como restos óseos calcinados.

Ante esto, el colectivo Guerreros Buscadores propuso una reunión -en un plazo máximo de 15 días que vence el 21 de marzo- en la que se aborde con Meta y TikTok lo siguiente:

Verificación obligatoria de ofertas laborales dirigidas a jóvenes.

Detección de patrones vinculados al reclutamiento y la desaparición.

Mecanismos de denuncia con respuesta prioritaria.

Informes públicos periódicos sobre acciones de prevención.

En dicho diálogo se busca que también participen colectivos de búsqueda, organizaciones civiles, académicos, expertos en seguridad digital y derechos humanos.