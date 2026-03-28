México

Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, cuenta con dos órdenes de aprehensión por estos delitos

En declaraciones con medios de comunicación, el fiscal de la entidad confirmó la existencia de los mandamientos judiciales

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cesar duarte
César duarte gobernó la entidad del 2010 al 2016. Crédito: Redes sociales

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, enfrenta dos órdenes de aprehensión en ese estado, una por robo y otra por cohecho. Así lo confirmó el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, en declaraciones a medios este 27 de marzo de 2026.

El fiscal explicó que desde el pasado miércoles 25 de marzo, poco después de las dos de la tarde, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) recibió una notificación de la Fiscalía General de la República (FGR) informando sobre la detención de la esposa de César Duarte.

“Cuando nos emiten ese comunicado, nos piden también información sobre si en Chihuahua tenía ella algunas órdenes de aprehensión o causas pendientes. Lo que nosotros hicimos fue contestar a la FGR que sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí con órdenes de aprehensión”, detalló el funcionario.

Delitos y causas penales pendientes

De acuerdo con el funcionario, las dos órdenes de aprehensión contra Gómez Fong corresponden a los delitos de robo y cohecho, este último relacionado con operaciones financieras.

Sin embargo, el titular de la FGE no pudo dar detalles sobre el presunto robo imputado a Gómez: “Las carpetas o las órdenes de aprehensión están relacionadas una con robo, creo, de algunos objetos o no sé, y otro por cohecho agravado relacionado con algunas operaciones financieras”, señaló al responder preguntas de los medios presentes.

César Jáuregui Moreno, fiscal Chihuahua
César Jáuregui Moreno, fiscal general del estado, fue quien confirmó los datos sobre el proceso judicial en contra de Bertha Gómez. (imagen ilustrativa) (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

Asimismo, admitió que no contaba con el dato preciso sobre el monto presuntamente desviado por Fong.

Jáuregui puntualizó que las investigaciones contra Gómez Fong se iniciaron en la administración estatal anterior -encabezada por Javier Corral Jurado- y que la actual fiscalía ha dado seguimiento puntual a todos los expedientes abiertos.

Trámites internacionales y posible deportación

Al recibir la notificación de la detención migratoria en Estados Unidos, la fiscalía estatal de Chihuahua colaboró con la FGR en el marco legal previsto para estos casos, proporcionando la información relacionada con las órdenes de aprehensión.

“Todos los trámites que se realicen con autoridades norteamericanas, por su naturaleza, los únicos facultados es la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando ese asunto con ellos y esa es la situación”, señaló.

El funcionario aclaró que, hasta el momento, la intención es manejar el caso a través de una deportación y no mediante un proceso formal de extradición, aunque la decisión final depende de la autoridad judicial.

Estado actual del proceso y situación migratoria

El fiscal de Chihuahua confirmó que, tras la notificación de la detención y la existencia de las dos órdenes de aprehensión, la dependencia estatal solicitó el oficio de colaboración a la FGR.

Sobre la situación migratoria de Gómez Fong en Estados Unidos, el fiscal dijo no tener conocimiento sobre si la acusada cuenta con ciudadanía o residencia que pudiera impedir una deportación.

El caso continúa bajo análisis de las autoridades estadounidenses en coordinación con la FGR, institución que confirmó desde el pasado 26 de marzo que solicitó la deportación de la esposa de Duarte. El exgobernador priista actualmente se encuentra preso en el penal del Altiplano, sin sentencia, por desvío de recursos mediante diversas empresas, dos de ellas ligadas directamente a Bertha Gómez Fong.

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