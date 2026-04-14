México

Policías de Coscomatepec se quedan en prisión tras ser detenidos con droga

Los uniformados fueron asegurados en flagrancia como resultado de un cateo

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Policías de Veracruz, portada
(X@SP_Veracruz)

Los policías municipales (una mujer y cinco hombres) de Coscomatepec, Veracruz, detenidos con presuntas drogas tras un cateo se quedarán bajo la medida de prisión preventiva justificada como medida cautelar.

𝗔𝗻𝘀𝗲𝗹𝗺𝗼 “𝗡”, 𝗝𝗲𝘀𝘂́𝘀 “𝗡”, 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 “𝗡”, 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿𝗼 “𝗡”, 𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 “𝗡” 𝘆 𝗕𝗼𝗻𝗶𝗳𝗮𝗰𝗶𝗼 “𝗡”, fueron imputados por su presunta participación en los delitos de 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱, según compartió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz el 13 de abril.

Los seis elementos de la Policía Municipal fueron detenido como resultado de un cateo ejecutado el pasado 10 de abril en la colonia Centro del municipio mencionado .

“Tras valorar los datos de prueba presentados por esta representación social, el 𝗷𝘂𝗲𝘇 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼́ 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮, y fijó fecha para la audiencia de continuación del proceso por el término de un año", es parte del informe de la Fiscalía de Veracruz a través de su cuenta de Facebook.

Policías de Coscomatepec, Veracruz, se quedan en prisión tras ser detenidos con droga tras cateo
Las seis personas vinculadas a proceso (FGE Veracruz)

La revisión en el lugar fue realizada en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Pública (𝗦𝗦𝗣) de Veracruz.

Agentes entraron a la comandancia

Un día después del cateo fue informada la detención de las seis personas, fueron asegurados tras ser sorprendidos en flagrancia.

En el sitio los agentes hallaron bolsas con una hierba con las características de la marihuana, así como equipo táctico y teléfonos celulares , indicios que forman parte de la carpeta de investigación en contra de las seis personas.

Los reportes periodísticos indican que elementos de seguridad estatal llegaron a la comandancia para asegurar a los seis policías. La SSP de Veracruz resguardó las instalaciones policiacas revisadas.

Procesaron a policías municipales

Por su parte, en noviembre del años pasado fueron vinculados a proceso un total de 11 policías municipales de Atoyac. Se les acusó de delitos de incumplimiento de un deber y ejercicio indebido del servicio público, por su actuación durante un operativo en el bar Potrero Nuevo.

Los agentes procesados (FGE Veracruz)
Los agentes procesados (FGE Veracruz)

Se trató de Francisco “N”, José Irineo “N”, Gabina “N”, Artemio “N”, Selma “N”, Cristóbal “N”, Alejandro “N”,José Roberto “N”, Axel Baltazar “N”, Juan Carlos “N” y Alejandro “N”.

Fue en dicho lugar que hubo un enfrentamiento armado con supuestos miembros del CJNG. Los reportes indican que los uniformados se habrían negado a apoyar a compañeros durante las actividades registradas el 27 de octubre de 2025.

Luego de la detención los sujetos llevaron fueron trasladados al Centro Penitenciario de Amatlán, ubicado en la comunidad La Toma.

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