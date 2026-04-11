Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Guerreros Buscadores de Jalisco dieron a conocer detalles sobre los nuevos hallazgos. (Facebook Guerreros Buscadores de Jalisco)

El colectivo de buscadoras Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer, por medio de su cuenta de Facebook, que ya hay algunos avances en la recuperación de restos humanos encontrados en el Rancho Izaguirre el pasado viernes.

De acuerdo con la información difundida, se localizaron y recuperaron molares, placas y diversos indicios óseos. Se señaló que en una fosa séptica se encontraron numerosos restos humanos, con un avance aproximado del 75.5% en superficie, a una profundidad cercana a 80 cm.

En el informe se destacó que la cantidad de restos encontrados es mucho mayor a la del año pasado, lo que evidencia la magnitud real de lo que ocurrió en ese lugar.

Además, se informó que aún quedaban zonas por intervenir en el predio, con puntos de interés que alcanzaban entre 2.5 y 3 metros de profundidad.

Hasta el momento, se dijo, se han obtenido entre 95 y 98 muestras únicas de ADN, que serán confrontadas con las familias que han reconocido prendas localizadas dentro del rancho. También se han identificado a dos personas por medio de ADN extraído incluso de fragmentos óseos pequeños, correspondiendo a dos hombres.

En el lugar se encontraron nuevos restos humanos. (Facebook Guerreros Buscadores de Jalisco)

El pasado viernes, también ingresaron líderes de otros colectivos, mismos que estuvieron presentes como acompañamiento, para escuchar directamente lo informado por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia encabezada por Ernestina Godoy.

Esto, se informó en el comunicado, da transparencia a lo que está ocurriendo en el lugar. Derivado de los hechos, se reportaron 47 personas detenidas y más de 70 jóvenes recuperados durante cateos en fincas relacionadas. Actualmente existen órdenes de aprehensión en curso y siguen las diligencias.

“Lo más importante de todo esto es que hoy se está comprobando lo que siempre hemos denunciado: el reclutamiento forzado, las muertes y todo lo que eran obligados a hacer dentro de ese lugar. La forma de operar… hoy está saliendo a la luz. Esto confirma una vez más: la tierra habla… y no miente. Los trabajos continúan y volveremos a ingresar. No vamos a detenernos", concluyeron.

Ingresan colectivos al Rancho Izaguirre

El pasado viernes 10 de abril, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ingresaron, de nuevo, al Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, municipio ubicado en el estado de Jalisco.

Esto, con el objetivo de conocer los avances en las investigaciones que encabeza la FGR tras el hallazgo en 2025 de cientos de prendas, objetos personas y restos óseos en el predio.

Em 2025 se descubrió que el lugar servía como centro de adiestramiento del CJNG. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)

El acceso fue autorizado por autoridades federales como parte de las diligencias oficiales que continúan en la comunidad de La Estanzuela. El traslado se realizó en un convoy de ocho camionetas, escoltados por elementos de la Guardia Nacional, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

La visita ocurrió a un mes de que se cumpla un año de que el lugar fuera señalado como presunto centro de operaciones del crimen organizado, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal que era liderado por Rubén Osegura Cervantes “El Mencho”, quien fue abatido por el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero, en un operativo que buscaba su captura.

De acuerdo con el informe más reciente de la FGR, el rancho era utilizado como un lugar de adiestramiento, donde se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y otras actividades para la formación de reclutas.