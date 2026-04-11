México

A un año del hallazgo, autoridades y colectivos regresan al Rancho Izaguirre por nuevos indicios

Grupos de familias buscadoras han exigido mayor profundidad en las labores investigativas del caso

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Colectivos de búsqueda regresaron al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, para conocer los avances en las investigaciones sobre desapariciones. (Infobae-Itzallana)
Colectivos de búsqueda regresaron al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, para conocer los avances en las investigaciones sobre desapariciones. (Infobae-Itzallana)

Este viernes 10 de abril, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ingresaron nuevamente al Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, con el objetivo de conocer los avances en las investigaciones que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR), tras el hallazgo en 2025 de cientos de prendas, objetos personales y restos óseos en el predio.

El acceso fue autorizado por autoridades federales como parte de las diligencias oficiales que continúan en la comunidad de La Estanzuela. El traslado se realizó en un convoy de ocho camionetas, escoltado por elementos de la Guardia Nacional, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

La visita ocurre a un mes de que se cumpliera un año de que el lugar fuera señalado como un presunto centro de operaciones del crimen organizado, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el informe más reciente de la FGR, el rancho era utilizado como un sitio de adiestramiento donde se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y otras actividades para la formación de reclutas.

La dependencia federal indicó que en este sitio se habría llevado a cabo el reclutamiento forzado de personas, quienes eran despojadas de sus pertenencias, incluidas prendas de vestir, para integrarse a estas dinámicas. Durante las labores periciales, se han localizado diversos indicios, entre ellos fragmentos óseos, elementos balísticos y objetos personales.

La visita fue autorizada por la Fiscalía General de la República en el marco de las diligencias que continúan en el predio. REUTERS/Ivan Arias/File Photo
La visita fue autorizada por la Fiscalía General de la República en el marco de las diligencias que continúan en el predio. REUTERS/Ivan Arias/File Photo

Hasta el momento, la FGR reporta un avance del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del predio. Asimismo, informó que uno de los fragmentos óseos analizados permitió obtener un perfil genético masculino; sin embargo, tras su comparación con bases de datos de personas desaparecidas, no se ha logrado una identificación concluyente.

En cuanto a las acciones judiciales, las autoridades han reportado la detención de 47 personas relacionadas con el caso, además de órdenes de aprehensión que continúan en proceso de ejecución.

No obstante, colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco han manifestado su inconformidad con la versión oficial. A través de un posicionamiento público, señalaron que reducir lo ocurrido en el rancho a un centro de adiestramiento minimiza la gravedad de los hechos.

“En ese predio hubo violencia, hubo dolor y hubo muerte”, afirmaron, al tiempo que recordaron que existen testimonios y evidencia dentro de las propias investigaciones que apuntan a posibles asesinatos sistemáticos en el lugar.

El sitio fue señalado como un presunto centro de adiestramiento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. REUTERS/Ivan Arias TPX IMÁGENES DEL DÍA
El sitio fue señalado como un presunto centro de adiestramiento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. REUTERS/Ivan Arias TPX IMÁGENES DEL DÍA

De acuerdo con una entrevista citada por Telediario, durante la reciente inspección, integrantes de los colectivos reportaron el hallazgo de nuevos restos humanos que fueron trasladados a la Ciudad de México para las labores periciales, así como fosas adicionales en áreas que aún no han sido completamente exploradas. También se localizaron prendas de vestir, mochilas, zapatos y otros objetos personales que podrían ser clave para la identificación de víctimas.

Hasta el momento no se ha dado por terminada esta nueva inspección, pues los presuntos nuevos hallazgos podrían ser clave para obtener mayores avances en el caso, por lo que, de acuerdo con Telediario fijada, se espera que el operativo siga en el lugar.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado diversas irregularidades en el caso, entre ellas fallas en la preservación del sitio, manejo inadecuado de evidencias y retrasos en los análisis forenses.

A un año de los hallazgos, el caso del Rancho Izaguirre continúa abierto y rodeado de cuestionamientos. Mientras las autoridades sostienen avances en las investigaciones, las familias y colectivos insisten en que aún falta esclarecer la magnitud de lo ocurrido en este sitio, considerado uno de los más relevantes en la crisis de desapariciones en México.

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