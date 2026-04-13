México

Otorgan suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, contra prisión preventiva

El exmandatario seguirá recluido en el penal del Altiplano

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César Duarte, Chihuahua
Fue capturado en diciembre de 2025 (CUARTOSCURO)

Un juez determinó la medida de suspensión definitiva para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en el caso de la prisión preventiva que le fue impuesta por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de confianza.

Cabe destacar que la medida mencionada no implica que el exmandatario salga del penal de máxima seguridad del Altiplano. Los hechos fueron informados el 13 de abril.

Fue el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, el que admitió la demanda de garantías promovida por Duarte.

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