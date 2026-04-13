México

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Omar García Harfuch aseguró que continúan las acciones para detener a los responsables

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Secuestran al padre del alcalde de Taxco
De izquierda a derecha: Juan Vega Arredondo y el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. Foto: Redes Sociales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron hallados con vida Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, este último médico de profesión.

Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fueron los que ubicaron a los dos hombres. Es relevante destacar que Juan Andrés Vega fue reportado como desaparecido el 13 abril luego de que salió buscar a su padre que no había sido localizado desde días antes.

“Fueron localizados por personal de @SS_Edomex el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril”, es parte de lo compartido por el funcionario a través de sus redes sociales.

Asimismo el secretario de Seguridad expuso que continuarán las operaciones para encontrar a los responsables.

La ubicación de las dos personas fue resultado de un operativo en el que participaron elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), al Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, así como elementos de Guerrero y del Edomex.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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