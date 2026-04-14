FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, aseguró que los indicios hallados en el Rancho Izaguirre, lugar usado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siguen bajo análisis.
A través de un video compartido el 13 de abril, el funcionario señaló que si bien hubo una intervención en el sitio el pasado 10 de abril por parte de colectivos de búsqueda, las acciones fueron enfocadas en brindar información a dichos grupos.
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