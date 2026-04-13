Funcionario de Veracruz amenaza de muerte a excandidato de MC en protesta

A dos días de los hechos ocurridos el pasado 10 de abril, los videos de la confrontación entre el director de Gobernación de Medellín de Bravo, Santos Álvarez de Dios, y el excandidato de Movimiento Ciudadano, Guillermo Herrada Jiménez, se han viralizado en redes sociales, reavivando la polémica por la presunta agresión y amenaza de muerte durante una protesta ciudadana.

Se viraliza video de amenaza de funcionario en Veracruz

Las imágenes del altercado, difundidas ampliamente en plataformas digitales, muestran el momento en que ambos personajes se encaran en medio de una manifestación.

En el video se escuchan gritos, acusaciones y una frase que ha generado indignación: “¡Te voy a matar!”, presuntamente dicha por el funcionario municipal.

Video de confrontación.

La circulación del material ha detonado reacciones entre ciudadanos y actores políticos, quienes exigen esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de los involucrados.

Protesta por presunta intervención en elecciones locales

El conflicto se originó durante una manifestación encabezada por Herrada Jiménez, quien denunció una supuesta intromisión del ayuntamiento en las elecciones de agentes municipales.

De acuerdo con los inconformes, el proceso habría estado marcado por irregularidades, incluyendo el uso indebido de recursos públicos y fallas en la validación de boletas, lo que incrementó el descontento social.

Excandidato denuncia agresión física y responsabiliza a funcionario

Durante la protesta, el excandidato confrontó directamente a Santos Álvarez.

El excandidato denuncia agresión e intimidación.

Según los registros en video, el funcionario no solo lo habría amenazado, sino también agredido físicamente.

Tras el incidente, Herrada Jiménez —quien transmitía en vivo— responsabilizó públicamente al funcionario de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia, y exigió condiciones de seguridad.

Ambiente de tensión y reclamos ciudadanos

En las grabaciones también se aprecia a ciudadanos exigiendo la presencia del alcalde y denunciando actos de proselitismo indebido durante el proceso electoral.

Frases como “queremos al alcalde” y acusaciones de uso irregular de recursos públicos reflejan el nivel de inconformidad en el municipio, donde el clima político se mantiene tenso.

Sin sanciones hasta el momento

Pese a la viralización del caso, hasta ahora no se ha informado sobre posibles sanciones o investigaciones oficiales contra el funcionario señalado.

El hecho ocurre en un contexto político delicado en Medellín de Bravo, donde la ciudadanía ha demandado mayor transparencia en los procesos locales.

Lo que se acusa en el caso

Presunta amenaza de muerte contra Guillermo Herrada

Agresión física durante una protesta ciudadana

Intervención indebida del gobierno municipal en elecciones

Uso de recursos públicos con fines proselitistas

Irregularidades en boletas electorales

Falta de presencia del alcalde ante las protestas

Ausencia de acciones legales inmediatas tras los hechos

La difusión masiva de los videos ha colocado nuevamente el caso en el centro de la conversación pública, mientras crecen las exigencias de esclarecer responsabilidades y garantizar un proceso electoral transparente en Medellín de Bravo.