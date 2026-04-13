México

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su depósito hoy lunes 13 de abril

El depósito se realiza de forma escalonada, por lo que un nuevo grupo de beneficiarios podrá recibir su apoyo económico directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar

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El calendario de pagos de la beca para abril abarca del miércoles 1 al jueves 16.
El calendario de pagos de la beca para abril abarca del miércoles 1 al jueves 16.

La Beca Rita Cetina se mantiene en 2026 como un apoyo económico para estudiantes de secundaria pública en México. Su objetivo principal es evitar la deserción escolar y reforzar la permanencia educativa entre niños y adolescentes de familias de bajos recursos.

Cada estudiante recibe el apoyo de manera bimestral mediante un depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite a cada familia administrar el recurso de acuerdo con sus necesidades diarias.

En 2026, la beca se extiende de forma oficial a estudiantes de primaria, incluyendo los seis grados. Para este nivel, se otorga un pago anual único al inicio del ciclo escolar, con el objetivo de cubrir los gastos de uniformes y útiles escolares.

Fechas y montos del pago de la beca Rita Cetina

Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Los depósitos de la Beca Rita Cetina siguen un esquema progresivo, identificando a los beneficiarios por la inicial de su CURP. Esta organización permite que cada grupo reciba el apoyo en una fecha específica dentro del periodo definido, evitando aglomeraciones y saturación en sucursales y cajeros.

El calendario de pagos de la beca para abril abarca del miércoles 1 de abril al jueves 16. El depósito es bimestral para secundaria, con un monto fijo de mil 900 pesos por familia y un adicional de 700 pesos por cada estudiante extra de secundaria en el hogar.

Calendario general de pago para abril 2026:

  • Miércoles 1 de abril: letras A, B
  • Lunes 6 de abril: letra C
  • Martes 7 de abril: letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril: letra G
  • Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril: letra M
  • Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 15 de abril: letra S
  • Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y, Z

Quiénes reciben el depósito de la beca Rita Cetina este 13 de abril

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)
En la jornada de hoy, lunes 13 de abril, el pago corresponde a los estudiantes con las iniciales Letras N, Ñ, O, P, Q. (Gobierno de México)

En la jornada de hoy, lunes 13 de abril, el pago corresponde a los estudiantes con las iniciales letras N, Ñ, O, P, Q, asignados en el calendario oficial de dispersión. Para que el depósito sea efectivo, la tarjeta del Banco del Bienestar debe estar activa y la información registrada correctamente. Quedan excluidos quienes tengan datos inconsistentes, la cuenta inactiva o no hayan actualizado sus datos.

Qué hacer si no recibiste el pago de la beca Rita Cetina

Cada estudiante recibe el apoyo de manera bimestral. (Foto: Cortesía)
Cada estudiante recibe el apoyo de manera bimestral. (Foto: Cortesía)

Si el depósito de la beca no se refleja en el saldo, los beneficiarios deben asegurarse de que la tarjeta esté activa y todos los datos personales estén correctamente registrados en la plataforma oficial.

En caso de que estos requisitos estén en orden y el pago aún no se reciba, es obligatorio revisar el estatus del apoyo mediante la CURP del estudiante en la misma plataforma.

El procedimiento a seguir ante esta situación comprende:

  1. Ingresar a la plataforma oficial con la CURP del beneficiario.
  2. Verificar la información escolar, de banco y de contacto.
  3. Consultar si hay avisos de inconsistencias o bloqueos.
  4. Revisar la fecha asignada según la inicial de la CURP.

Si después de estos pasos el pago sigue sin reflejarse, puede solicitarse una aclaración a través de los canales de atención del programa, proporcionando los datos necesarios para el seguimiento.

La plataforma oficial permanece disponible para que las familias aclaren cualquier situación o consulten su estatus actualizado, garantizando el acceso seguro y oportuno a los depósitos del programa.

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