Experiencia Panini 2026 llega a Monterrey: fechas, horarios, actividades y cómo conseguir entrada

Un recorrido por La Experiencia Panini 2026 revela un universo pensado para quienes sienten el fútbol más allá de la cancha (César Márquez | Infobae)

La Experiencia Panini 2026 se instala por primera vez en Monterrey y suma una nueva parada para los fanáticos del futbol y la colección.

La marca confirma que su evento especial, dedicado al intercambio de estampas y actividades temáticas, abre sus puertas en el norte del país.

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Panini México anuncia que el encuentro reunirá a quienes buscan completar su álbum del Mundial y vivir dinámicas exclusivas.

Actividades y zonas especiales de la Experiencia Panini

Entre las atracciones principales, el evento contará con el espacio “My Panini”, una zona de intercambios, actividades para todas las edades, premios, tienda pop up y el Museo Panini.

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El nuevo álbum Panini FIFA World Cup 2026 presenta la figura de Richard Ríos entre los destacados de la selección colombiana, marcando una nueva era para los coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los asistentes podrán realizar algunas actividades como:

Juegos

Intercambios

Barbería mundialista

Museo

El evento también incluye una tienda especial con productos exclusivos que exhibe piezas emblemáticas.

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Fechas, sede y horarios confirmados

La Experiencia Panini 2026 se realizará del 4 al 7 de junio en el Parque Rufino Tamayo.

Las actividades estarán disponibles todos los días de 11 de la mañana a 9 de la noche, según información difundida por Panini México en su cuenta oficial de Instagram.

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¿Cómo conseguir entrada para la experiencia?

Si bien hasta el momento no se ha mencionado la dinámica que se llevará a cabo en Monterrey para la asistencia, en Ciudad de México la forma para ingresar fue a través de un registro en línea desde el sitio web.

Los requisitos que se solicitaron fueron:

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Datos personales (nombre, correo electrónico, teléfono, edad, Ciudad o estado, horario y fecha en la que se quisiera acudir)

Ticket con mínimo de compra de 2 mil 500 pesos para dos entradas.