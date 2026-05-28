Desaparece trailero de Coahuila en Nuevo León: hallan su unidad abandonada en Cadereyta

Fernando Ríos Lara perdió contacto con su familia durante la madrugada del 24 de mayo. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó una ficha de búsqueda para localizar a Fernando Ríos Lara, trailero de 38 años originario de Torreón, Coahuila, reportado como desaparecido desde el pasado 24 de mayo.

De acuerdo con la autoridad estatal, la última ubicación conocida del conductor fue la caseta de la carretera a la Refinería, en el municipio de Cadereyta Jiménez. En ese sitio únicamente fue localizada la unidad de carga que conducía, sin rastros del hombre.

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La familia de Fernando informó que la última comunicación con él ocurrió alrededor de las 12 de la noche del domingo. Desde entonces, no volvieron a tener contacto.

El caso fue difundido en redes sociales por una mujer que se identificó como madre del conductor, quien aseguró que ni la empresa para la que trabajaba ni las autoridades les han proporcionado información clara sobre lo ocurrido.

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“No sé cómo hacerle. Está desaparecido desde el domingo como a las 12 de la noche, esa fue la última comunicación y ya no sabemos nada de él”, escribió en Facebook.

Esta es la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. (Crédito: Fiscalía de Nuevo León)

La mujer también afirmó que el tráiler apareció en la caseta de Cadereyta, pero sin señales del paradero de Fernando.

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“Estamos muy desesperados, no sabemos qué hacer ya que la compañía se lava las manos y no hace nada. Somos de Torreón, no sabemos qué hacer”, agregó.

La ficha emitida por la Fiscalía de Nuevo León señala que Fernando Ríos Lara mide 1.65 metros, tiene complexión regular, tez blanca, ojos café claro y cabello castaño oscuro y lacio.

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Al momento de su desaparición vestía una camisa de botones marca Columbia con rayas verde limón, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo color café.

Como señas particulares, las autoridades indicaron que cuenta con un tatuaje de un árbol en el brazo derecho y otro de un escorpión rojo con negro en la clavícula derecha.

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Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre posibles líneas de investigación relacionadas con la desaparición ni sobre las condiciones en las que fue encontrada la unidad de carga.

Las autoridades solicitaron apoyo ciudadano para aportar información que ayude a localizar a Fernando Ríos Lara.

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Corredor carretero registró desapariciones de automovilistas y transportistas en 2025

La desaparición de Fernando Ríos Lara ocurrió en un corredor carretero donde durante 2025 se reportaron diversos casos de personas desaparecidas mientras transitaban entre Cadereyta, Los Ramones y Reynosa. En junio, autoridades de Nuevo León investigaron la desaparición de al menos cuatro personas en distintos hechos ocurridos sobre la carretera Monterrey-Reynosa, incluidos automovilistas que perdieron contacto con sus familias durante trayectos nocturnos.

Días después, las víctimas fueron localizadas con vida y declararon haber sido privadas de la libertad temporalmente antes de ser abandonadas en otros puntos de la región. Hasta ahora, la Fiscalía de Nuevo León no ha informado si existe alguna relación entre esos antecedentes y la desaparición del trailero originario de Torreón.

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