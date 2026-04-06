¿Tienes dos hijos en secundaria? Así se calcula el pago de la Beca Rita Cetina para familias con más de un estudiante

El programa se ha enfocado en ayudar en su primera etapa a alumnos inscritos en secundaria con un recurso económico de 1,900 pesos.

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el 2025 que busca beneficiar a todos los estudiantes de nivel básico de todo el país que cursen en alguna escuela pública a través de un apoyo monetario bimestral.

El programa se ha enfocado en ayudar en su primera etapa a alumnos inscritos en secundaria con un recurso económico de 1,900 pesos. Sin embargo, este año ampliará su cobertura para que niños de primaria también puedan recibir el beneficio.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)

¿Cómo se calcula el pago de la Beca Rita Cetina si tienes dos hijos de secundaria?

Cabe señalar que cada el programa otorga al padre de familia 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tenga inscrito en la beca. Así, una familia con dos beneficiarios recibe un total de 2,600 pesos y, si son tres, la cantidad se eleva a 3,300 pesos.

1 hijo inscrito | 1,900 pesos .

2 hijos inscritos | 1,900 pesos +700 pesos adicionales = 2,600 pesos.

3 hijos inscritos | 1,900 pesos +700 pesos adicionales + 700 pesos adicionales = 3,300 pesos.

El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar por lo que se puede retirar en cualquier sucursal bancaria o banco.

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

Continua el depósito del bimestre marzo-abril

Por otra parte, desde el 1 de abril se comenzó a distribuir el depósito de la beca correspondiente al bimestre marzo-abril, estos pagos se distribuyen de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada bene

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Rita Cetina, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Miércoles 1 de abril | Letras A,B

Lunes 6 de abril | Letras C

Martes 7 de abril | Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril | Letra G

Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril | Letra M

Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 15 de abril | Letra S

Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Además, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.