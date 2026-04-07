CURP biométrica: estos son todos los módulos en donde podrás hacer el trámite

La implementación de la CURP biométrica ha causado entre la población muchas dudas sobre la forma en que se recabarán y resguardarán los datos personales, así como el uso que tendrán en distintos trámites oficiales.
Este nuevo mecanismo busca integrar información de los ciudadanos de una manera más tecnológica, para fortalecer los procesos de identificación en el país.
Para realizar este proceso anunciado desde 2025, se requiere acudir presencialmente a los módulos ubicados en las oficinas del Registro Civil en la capital de cada región del país. En el lugar, personal del Registro Nacional de Población (Renapo) hará el escaneo de datos correspondiente a las mexicanas y mexicanos.
¿Dónde se encuentran los módulos para el trámite de la CURP Biométrica?
Los interesados pueden ingresar directamente a la página de embamex.sre para revisar la locación exacta de cada centro de atención y realizar el procedimiento.
Oficinas del Registro Civil
- Aguascalientes
- Av Héroe de Nacozari Esquina Av Adolfo López Mateos, Aguascalientes, Aguascalientes CP 20250
- Tel: (449) 918-1812 y 916-3539
- www.aguascalientes.gob.mx
- Baja California Norte
- Edificio Poder Ejecutivo III Piso, Centro Cívico Comercial, Mexicali, Baja California Norte CP 21000
- Tel: (686) 558-1000 x 1750 y 1688
- www.bajacalifornia.gob.mx/registrocivil
- Baja California Sur
- Av 5 de Mayo 1475, entre México y Melitón Albáñez, La Paz, Baja California Sur CP 23020
- Tel: (612) 125-2690 Fax (612) 125-2690
- www.bcs.gob.mx
- Campeche
- Edif. Campeche, local 10 Altos Interior C, Campeche, Campeche CP 24000
- Tel: (981) 816-3448 y 816-5593
- www.campeche.gob.mx
- Chiapas
- Calle Central 2ª Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas CP 29000
- Tel: (961) 613-4720 y 602-5356
- www.chiapas.gob.mx
- Chihuahua
- Calle Libertad y Tercera, Col Centro, Chihuahua, Chihuahua CP 31000
- Tel: (614) 439-3300 x 4817 y 4809
- www.chihuahua.gob.mx
- Coahuila
- Calle Miguel Hidalgo No 337 Nte, Saltillo, Coahuila CP 25000
- Tel: (844) 414-6209 y 414-8789
- www.coahuila.gob.mx
- Colima
- Venustiano Carranza No60, Col Centro, Colima, Colima CP28000
- Tel: (312) 312-0985
- www.colima.gob.mx
- Distrito Federal
- Arcos de Belén 19, Col. Doctores, México, D.F. CP 06720
- Tel: (55) 5578-7140 y 5578-7145
- www.rcivil.df.gob.mx
- Tel: (55) 5689-1111 Quejatels: (55) 5588-1111 Subdirección de Juzgados
- Durango
- Zaragoza No 528, 5º Piso, Zona Centro, Durango, Durango CP 34000
- Tel: (618) 827-7289-7773 y 818-7442
- www.durango.gob.mx
- Estado de México
- Lérida Poniente 101, Edif. Plaza Toluca, Puerta 104, Planta Baja, Col Centro, Toluca, Estado de México CP 50000
- Tel: (722) 214-2994 y 214-3316
- www.edomex.gob.mx
- Guanajuato
- Jardín del Cantador No 29, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato CP 36000
- Tel: (473) 732-9837, 732-9421 y 732-9078
- www.guanajuato.gob.mx
- Guerrero
- Calle 16 de Septiembre, Edif. Zaragoza, Edif. Juan Álvarez, Col Centro, Chilpancingo, Guerrero CP 39000
- Tel: (474) 471-0372 y 472-4455
- www.guerrero.gob.mx
- Hidalgo
- Av Madero 102, Piso, Col Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo CP 42000
- Tel: (771) 717-6162 y 717-8109
- www.hidalgo.gob.mx
- Jalisco
- Av Alcalde 1855, Edif de Archivos, Col Jardines Alcalde, Guadalajara, Jalisco CP 44100
- Tel: (33) 3819-2458, 3819-2457 y 3819-2456
- www.registrocivil.jalisco.gob.mx
- Michoacán
- Av Tata Vasco 80, Col Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán CP 58230
- Tel: (443) 317-2352, 317-2353 y 317-2351
- www.michoacan.gob.mx
- Morelos
- Montellano No 16, Las Palmas Cuernavaca, Morelos CP 62050
- Tel: (313) 318-6625 y 312-6333
- www.morelos.gob.mx
- Nayarit
- Calle México y Cubaño, Planta Baja, Tepic, Nayarit CP 63000
- Tel: (311) 216-8981 y 212-1225
- www.nayarit.gob.mx
- Nuevo León
- Washington No 539 Ote., Edif. Elizondo, Planta Baja, Centro, Monterrey, Nuevo León CP 64000
- Tel: (818) 344-7460, 343-1879 y 344-7661
- www.nuevoleon.gob.mx
- Oaxaca
- García Vigil No 602, Col Centro, Oaxaca, Oaxaca CP 68000
- Tel: (951) 517-3911
- www.oaxaca.gob.mx
- Puebla
- Av 11 Oriente 2003, Col Azcarate, Puebla, Puebla CP 72803
- Tel: (222) 235-0882, 235-1150 y 235-0896
- www.puebla.gob.mx
- Querétaro
- Av. Juárez No 50, Col Centro Histórico, Querétaro, Querétaro CP 76000
- Tel: (442) 251-8600 y 251-8601
- www.drcerca.gob.mx
- Quintana Roo
- Teofilio Marxuach Esq. Av. Centenario, Chetumal, Quintana Roo CP 77000
- Tel: (983) 832-8224 y 832-1723
- www.qroo.gob.mx/RegistroCivil/Antcedentes.php
- San Luis Potosí
- Ejé Vial No 100, Planta Baja, Col Centro, San Luis Potosí, San Luis Potosí CP 78000
- Tel: (444) 812-9586, 812-1249 y 812-0991
- www.sanluis.gob.mx
- Sinaloa
- Teófilo Noris Esquina Miguel Hidalgo, Col Centro, Culiacán, Sinaloa CP 80000
- Tel: (667) 715-6583 y (667) 713-4584
- www.sinaloa.gob.mx
- Sonora
- Edif Sonora Sur, Planta Baja, Blvd Paseo Río Sonora, Col Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora CP 83270
- Tel: (662) 217-2100 x 21712 Fax (662) 217-1605
- www.sonora.gob.mx/RegistroCivil/Siltonl
- Tabasco
- José N Rovirosa s/n, 1er Piso, Esquina Nicolás Bravo, Centro, Villahermosa, Tabasco CP 86000
- Tel: (993) 312-0163, 312-6418 y 312-0549
- www.tabasco.gob.mx
- Tamaulipas
- Edif Gubernamental “Tiempo Nuevo”, Blvd Emilio Portes Gil No 1260, Col Victoria, Tamaulipas CP 87050
- Tel: (834) 318-1038, 318-1039 y 318-1078 Fax (834) 318-1917
- Tlaxcala
- Portal Hidalgo No 5, Col Centro, Tlaxcala, Tlaxcala CP 90000
- Tel: (246) 462-6865 y 462-7716 Fax (246) 462-7716
- www.tlaxcala.gob.mx
- Veracruz
- Av Encanto Esq. Lázaro Cárdenas, Col el Mirador, Xalapa, Veracruz CP 91170
- Tel: (229) 888-8842 y 931-0060 Fax (229) 814-4279
- www.regcivil.espver.gob.mx
- www.veracruz-puerto.gob.mx/tramites/registrocivil/avsa2
- Yucatán
- Calle 65 No 520, Col Centro, Mérida, Yucatán CP 97000
- Tel: (999) 924-0428 Ext 191 y 928-0200 Fax (999) 924-0207
- Lada sin costo: 1-800-849-9584
- www.yucatan.gob.mx/inde/y.htm
- Zacatecas
- Blvd Adolfo López Mateos 198, 1er Piso, Col Centro, Zacatecas, Zacatecas CP 98000
- Tel: (492) 924-6543 y 924-6542
- www.tramitanet.gob.mx
El Gobierno de México puso en marcha esta actualización como parte de un esfuerzo por modernizar los sistemas de identidad, así como para reforzar la seguridad dentro de las gestiones administrativas.
Documentos para realizar el proceso
- Acta de nacimiento (original y copia)
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)
- Comprobante de domicilio (puede solicitarse en algunos módulos)
- Asistencia presencial, ya que se requiere la toma de huellas y fotografía