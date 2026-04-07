CURP biométrica: estos son todos los módulos en donde podrás hacer el trámite

CURP Biométrica en México. (especial)

La implementación de la CURP biométrica ha causado entre la población muchas dudas sobre la forma en que se recabarán y resguardarán los datos personales, así como el uso que tendrán en distintos trámites oficiales.

Este nuevo mecanismo busca integrar información de los ciudadanos de una manera más tecnológica, para fortalecer los procesos de identificación en el país.

Para realizar este proceso anunciado desde 2025, se requiere acudir presencialmente a los módulos ubicados en las oficinas del Registro Civil en la capital de cada región del país. En el lugar, personal del Registro Nacional de Población (Renapo) hará el escaneo de datos correspondiente a las mexicanas y mexicanos.

¿Dónde se encuentran los módulos para el trámite de la CURP Biométrica?

Los interesados pueden ingresar directamente a la página de embamex.sre para revisar la locación exacta de cada centro de atención y realizar el procedimiento.

Oficinas del Registro Civil

Aguascalientes Av Héroe de Nacozari Esquina Av Adolfo López Mateos, Aguascalientes, Aguascalientes CP 20250 Tel: (449) 918-1812 y 916-3539 www.aguascalientes.gob.mx

Baja California Norte Edificio Poder Ejecutivo III Piso, Centro Cívico Comercial, Mexicali, Baja California Norte CP 21000 Tel: (686) 558-1000 x 1750 y 1688 www.bajacalifornia.gob.mx/registrocivil

Baja California Sur Av 5 de Mayo 1475, entre México y Melitón Albáñez, La Paz, Baja California Sur CP 23020 Tel: (612) 125-2690 Fax (612) 125-2690 www.bcs.gob.mx

Campeche Edif. Campeche, local 10 Altos Interior C, Campeche, Campeche CP 24000 Tel: (981) 816-3448 y 816-5593 www.campeche.gob.mx

Chiapas Calle Central 2ª Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas CP 29000 Tel: (961) 613-4720 y 602-5356 www.chiapas.gob.mx

Chihuahua Calle Libertad y Tercera, Col Centro, Chihuahua, Chihuahua CP 31000 Tel: (614) 439-3300 x 4817 y 4809 www.chihuahua.gob.mx

Coahuila Calle Miguel Hidalgo No 337 Nte, Saltillo, Coahuila CP 25000 Tel: (844) 414-6209 y 414-8789 www.coahuila.gob.mx

Colima Venustiano Carranza No60, Col Centro, Colima, Colima CP28000 Tel: (312) 312-0985 www.colima.gob.mx

Distrito Federal Arcos de Belén 19, Col. Doctores, México, D.F. CP 06720 Tel: (55) 5578-7140 y 5578-7145 www.rcivil.df.gob.mx Tel: (55) 5689-1111 Quejatels: (55) 5588-1111 Subdirección de Juzgados

Durango Zaragoza No 528, 5º Piso, Zona Centro, Durango, Durango CP 34000 Tel: (618) 827-7289-7773 y 818-7442 www.durango.gob.mx

Estado de México Lérida Poniente 101, Edif. Plaza Toluca, Puerta 104, Planta Baja, Col Centro, Toluca, Estado de México CP 50000 Tel: (722) 214-2994 y 214-3316 www.edomex.gob.mx

Guanajuato Jardín del Cantador No 29, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato CP 36000 Tel: (473) 732-9837, 732-9421 y 732-9078 www.guanajuato.gob.mx

Guerrero Calle 16 de Septiembre, Edif. Zaragoza, Edif. Juan Álvarez, Col Centro, Chilpancingo, Guerrero CP 39000 Tel: (474) 471-0372 y 472-4455 www.guerrero.gob.mx

Hidalgo Av Madero 102, Piso, Col Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo CP 42000 Tel: (771) 717-6162 y 717-8109 www.hidalgo.gob.mx

Jalisco Av Alcalde 1855, Edif de Archivos, Col Jardines Alcalde, Guadalajara, Jalisco CP 44100 Tel: (33) 3819-2458, 3819-2457 y 3819-2456 www.registrocivil.jalisco.gob.mx

Michoacán Av Tata Vasco 80, Col Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán CP 58230 Tel: (443) 317-2352, 317-2353 y 317-2351 www.michoacan.gob.mx

Morelos Montellano No 16, Las Palmas Cuernavaca, Morelos CP 62050 Tel: (313) 318-6625 y 312-6333 www.morelos.gob.mx

Nayarit Calle México y Cubaño, Planta Baja, Tepic, Nayarit CP 63000 Tel: (311) 216-8981 y 212-1225 www.nayarit.gob.mx

Nuevo León Washington No 539 Ote., Edif. Elizondo, Planta Baja, Centro, Monterrey, Nuevo León CP 64000 Tel: (818) 344-7460, 343-1879 y 344-7661 www.nuevoleon.gob.mx

Oaxaca García Vigil No 602, Col Centro, Oaxaca, Oaxaca CP 68000 Tel: (951) 517-3911 www.oaxaca.gob.mx

Puebla Av 11 Oriente 2003, Col Azcarate, Puebla, Puebla CP 72803 Tel: (222) 235-0882, 235-1150 y 235-0896 www.puebla.gob.mx

Querétaro Av. Juárez No 50, Col Centro Histórico, Querétaro, Querétaro CP 76000 Tel: (442) 251-8600 y 251-8601 www.drcerca.gob.mx

Quintana Roo Teofilio Marxuach Esq. Av. Centenario, Chetumal, Quintana Roo CP 77000 Tel: (983) 832-8224 y 832-1723 www.qroo.gob.mx/RegistroCivil/Antcedentes.php

San Luis Potosí Ejé Vial No 100, Planta Baja, Col Centro, San Luis Potosí, San Luis Potosí CP 78000 Tel: (444) 812-9586, 812-1249 y 812-0991 www.sanluis.gob.mx

Sinaloa Teófilo Noris Esquina Miguel Hidalgo, Col Centro, Culiacán, Sinaloa CP 80000 Tel: (667) 715-6583 y (667) 713-4584 www.sinaloa.gob.mx

Sonora Edif Sonora Sur, Planta Baja, Blvd Paseo Río Sonora, Col Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora CP 83270 Tel: (662) 217-2100 x 21712 Fax (662) 217-1605 www.sonora.gob.mx/RegistroCivil/Siltonl

Tabasco José N Rovirosa s/n, 1er Piso, Esquina Nicolás Bravo, Centro, Villahermosa, Tabasco CP 86000 Tel: (993) 312-0163, 312-6418 y 312-0549 www.tabasco.gob.mx

Tamaulipas Edif Gubernamental “Tiempo Nuevo”, Blvd Emilio Portes Gil No 1260, Col Victoria, Tamaulipas CP 87050 Tel: (834) 318-1038, 318-1039 y 318-1078 Fax (834) 318-1917

Tlaxcala Portal Hidalgo No 5, Col Centro, Tlaxcala, Tlaxcala CP 90000 Tel: (246) 462-6865 y 462-7716 Fax (246) 462-7716 www.tlaxcala.gob.mx

Veracruz Av Encanto Esq. Lázaro Cárdenas, Col el Mirador, Xalapa, Veracruz CP 91170 Tel: (229) 888-8842 y 931-0060 Fax (229) 814-4279 www.regcivil.espver.gob.mx www.veracruz-puerto.gob.mx/tramites/registrocivil/avsa2

Yucatán Calle 65 No 520, Col Centro, Mérida, Yucatán CP 97000 Tel: (999) 924-0428 Ext 191 y 928-0200 Fax (999) 924-0207 Lada sin costo: 1-800-849-9584 www.yucatan.gob.mx/inde/y.htm

Zacatecas Blvd Adolfo López Mateos 198, 1er Piso, Col Centro, Zacatecas, Zacatecas CP 98000 Tel: (492) 924-6543 y 924-6542 www.tramitanet.gob.mx



CURP Biométrica

El Gobierno de México puso en marcha esta actualización como parte de un esfuerzo por modernizar los sistemas de identidad, así como para reforzar la seguridad dentro de las gestiones administrativas.

Documentos para realizar el proceso

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)

Comprobante de domicilio (puede solicitarse en algunos módulos)

Asistencia presencial, ya que se requiere la toma de huellas y fotografía