Estudiantes de Jalisco pagarán sólo 5 pesos en el transporte público, sin excepciones

La reducción del costo del transporte en Jalisco ayuda a aliviar la economía familiar y a fomentar la permanencia escolar en todos los niveles educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Jalisco, miles de jóvenes asisten diariamente a escuelas y universidades, enfrentando retos que van más allá del ámbito académico. Entre los obstáculos más comunes se encuentra el costo del transporte, un factor que, en muchos casos, determina la continuidad de los estudios.

La movilidad estudiantil es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo educativo. Mantener las aulas llenas requiere, entre otras acciones, garantizar que el traslado diario no represente una barrera insalvable para las familias.

Una tarifa preferencial sin condiciones

Lograr que más jóvenes permanezcan en el sistema educativo implica generar soluciones que atiendan tanto la economía familiar como la calidad de vida de los estudiantes. Por ello, el Gobierno del Estado de Jalisco anunció una política que busca garantizar el acceso a una tarifa de 5 pesos en el transporte público para las y los estudiantes.

El beneficio se extiende a todos los niveles educativos de instituciones tanto públicas como privadas del estado. La medida elimina cualquier requisito excluyente, por lo que todas y todos los estudiantes pueden acceder a la tarifa preferencial durante todo el sexenio.

“Quiero dejar muy claro los distintos métodos con los cuales ustedes van a poder acceder a esta tarifa, que tiene como objetivo mantener a las y los jóvenes de Jalisco en las aulas de clase preparándose para el futuro”, afirmó Pablo Lemus, gobernador del estado.

Cómo acceder a la tarifa preferencial

El acceso a la tarifa preferencial de cinco pesos en el transporte público está diseñado para ser práctico y sin complicaciones. Las y los estudiantes pueden elegir entre diferentes métodos de pago, todos ellos ya disponibles en el sistema de transporte de Jalisco.

Miles de jóvenes en Jalisco se benefician actualmente de la tarifa preferencial, una medida clave para reducir la deserción escolar. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta de Mi Pasaje seguirá funcionando sin cambios durante todo el sexenio, permitiendo que quienes ya cuentan con ella continúen recibiendo el beneficio de manera automática. Además, está disponible la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, que ofrece las mismas ventajas y puede utilizarse en las diferentes rutas del transporte público estatal.

Otra opción es la tarjeta Yo Jalisco, integrada en el sistema de pagos electrónicos del estado, que permite un acceso ágil y seguro a la tarifa preferencial. Para quienes forman parte de la Universidad de Guadalajara, la credencial universitaria con chip también sirve como medio de pago, facilitando la recarga y el control de los viajes.

Cualquiera de estos mecanismos garantiza que cada estudiante pueda pagar cinco pesos por viaje, sin distinción de escuela pública o privada, y sin necesidad de realizar trámites adicionales. Así, la movilidad estudiantil se vuelve más accesible y equitativa para toda la comunidad educativa del estado.

Movilidad accesible para fortalecer la educación

La flexibilidad facilita la adopción masiva de la medida y refuerza el compromiso de las autoridades educativas y de movilidad con la permanencia escolar.

El Gobernador Pablo Lemus anuncia que se eliminan requisitos excluyentes para la tarifa preferencial, permitiendo a estudiantes de escuelas públicas y privadas acceder al beneficio. Crédito: Cortesía Gobierno de Jalisco

“De aquí a todo el sexenio podrán utilizar la tarjeta Yo Jalisco, la tarjeta de la Universidad de Guadalajara o la Tarjeta Única. Cualquiera de estos métodos de pago les dará la tarifa preferencial de cinco pesos a las y los estudiantes de todo el estado de Jalisco durante todo mi sexenio”, explicó Pablo Lemus.

Reducir la carga económica del transporte no solo alivia el presupuesto familiar, sino que también incentiva a que más jóvenes permanezcan en las aulas. Según datos oficiales, miles de estudiantes en Jalisco se benefician actualmente de la tarifa preferencial, lo que repercute directamente en la disminución de la deserción escolar por motivos económicos.

El acceso a la educación se fortalece cuando las políticas públicas priorizan el bienestar estudiantil y la equidad. La posibilidad de pagar cinco pesos por viaje en el transporte público, sin distinciones ni trámites complejos, se traduce en un entorno más inclusivo y accesible para toda la comunidad educativa.