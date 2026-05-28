AEW Grand Slam México regresará a la Arena México en 2026 tras el éxito histórico del primer evento

La histórica Arena México volverá a ser sede del evento que reunió estrellas de AEW y CMLL en 2025. (Ilustración: Jesús Aviles)

La empresa estadounidense All Elite Wrestling (AEW) confirmó su regreso a territorio mexicano luego de anunciar una nueva edición de AEW Grand Slam México para 2026, función que nuevamente se celebrará en la histórica Arena México.

La noticia fue revelada durante la transmisión más reciente de AEW Dynamite, donde el comentarista Carlos Cabrera adelantó que el evento regresará en agosto del próximo año, reforzando así la alianza entre AEW y el CMLL.

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El anuncio llega después del enorme impacto que tuvo la primera edición del espectáculo en 2025, cuando la compañía realizó su primer gran evento televisado en México.

La Arena México fue testigo de un histórico evento donde Místico brilló ante Maxwell Jacob Friedman, Mercedes Moné destronó a Zeuxis y Will Ospreay encabezó una lucha estelar de alto calibre. (Jesús Beltrán / Infobae México)

Aquella función, celebrada el 18 de junio del año pasado, reunió cerca de 14 mil aficionados en la Catedral de la lucha libre y logró agotar entradas en menos de 48 horas. El ambiente generado por los seguidores mexicanos recibió elogios constantes por parte de luchadores internacionales y medios especializados.

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(Jesús F. Beltrán / Infobae México)

La cartelera de Grand Slam México 2025 contó con figuras destacadas tanto de AEW como del CMLL, generando uno de los cruces internacionales más importantes en años recientes.

Hangman Adam Page inició el show al demostrar su español y que en su juventud convivió con gente mexicana.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando Hangman Adam Page tomó el micrófono para dirigirse al público en español antes de iniciar su combate.

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“Hola, mi nombre es Hangman y quiero decir lo siento por mi español porque no es el mejor. Pero es mucho mejor que el de muchos gringos así que lo intentaré… Gracias por esta colaboración entre AEW y CMLL, porque cuando trabajamos juntos podemos cambiar el mundo”.

La función también dejó victorias importantes para gladiadores mexicanos e internacionales. Atlantis encabezó un equipo integrado por Bandido, Templario, Adam Cole, Brody King y Daniel García, quienes derrotaron a un combinado liderado por la Familia Don Callis y Volador Jr.

(Jesús Beltrán / Infobae México)

Además, Kazuchika Okada venció a Mark Briscoe, mientras que Místico superó a MJF por descalificación en uno de los encuentros más ovacionados de la noche.

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(Jesús Beltrán / Infobae México)

Otra de las imágenes más comentadas fue la coronación de Mercedes Moné, quien derrotó a Zeuxis para convertirse en nueva campeona mundial femenil del CMLL.

(Jesús Beltrán / Infobae México)

En el combate principal, Jon Moxley y The Young Bucks lograron imponerse al equipo conformado por Will Ospreay, Swerve Strickland y The Opps, cerrando una noche que terminó consolidando a México como una de las plazas más importantes para AEW fuera de Estados Unidos.

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(Jesús Beltrán / Infobae México)