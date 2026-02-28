México

Apoyo para madres solteras: así puedes recibir hasta 3 mil 600 pesos bimestrales en 2026

El beneficio económico irá dirigido a mujeres sin acceso a guarderías institucionales, priorizando a quienes enfrentan carencias, especialmente si hay hijas o hijos con discapacidad certificada




El programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras permitirá en 2026 acceder a hasta $3,600 bimestrales por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos, lo que representa una ayuda económica significativa para familias encabezadas por mujeres en México.

Esta política pública se orienta a que el cuidado infantil no limite la continuidad educativa o la integración laboral, facilitando que las madres trabajadoras y solteras mantengan o amplíen su desarrollo profesional.

Aunque el programa amplía su cobertura y actualiza los montos, autoridades federales han recordado que no todos los hogares pueden acceder al beneficio de manera automática.


FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Los requisitos buscan acotar la elegibilidad a quienes realmente presentan carencias comprobadas, restringiendo el apoyo a un máximo de tres niñas o niños por hogar, excepto en situaciones de partos múltiples.

Además, funcionarios del organismo responsable han indicado que la supervisión documental y las visitas domiciliarias se mantendrán como mecanismos para asegurar la correcta asignación de los recursos, ya que el respaldo depende de la validación de cada caso y la ausencia de servicios de guardería institucional.

El monto del apoyo varía según la condición y la edad de los menores. Para niñas y niños de cero a cuatro años, el pago será de $1,600 cada dos meses.


Foto: CUARTOSCURO

En casos donde existan niñas o niños con discapacidad de cero a seis años, el monto aumenta a $3,600 bimestrales. Los recursos se entregarán de forma directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar y no habrá intermediarios.

El calendario para los depósitos en 2026 se ordenará por la letra inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor registrado, lo que permitirá una logística escalonada y evitará aglomeraciones en módulos de atención.

En el bimestre marzo-abril, los pagos comenzarán el 3 de marzo para quienes tengan apellidos que inicien con A o B y continuarán, de forma progresiva, hasta cubrir el resto del abecedario.

Este esquema mantiene una periodicidad bimestral a lo largo del primer semestre.

Requisitos y documentos para inscripción

La inscripción al programa exige la presencia y entrega de documentos oficiales tanto de la madre como de las niñas y niños participantes.

Se ha detallado que para 2026 se requiere: identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula), CURP, comprobante de domicilio reciente, actas de nacimiento, y una carta emitida por la madre donde se constate que el núcleo familiar no cuenta con afiliación al IMSS o ISSSTE.

En el caso de menores con discapacidad, será obligatorio presentar un certificado médico expedido por una institución pública.

El trámite es gratuito y debe gestionarse personalmente en las Mesas de Atención o Delegaciones del Bienestar.

Además, el procedimiento contempla una posible visita domiciliaria por parte del personal autorizado.

Esta validación tiene como objetivo corroborar la situación socioeconómica y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.

La entrega de la Tarjeta del Bienestar se notifica mediante SMS o llamada telefónica, en caso de aprobación.

En situaciones de pérdida, robo o vencimiento de la Tarjeta del Bienestar, el protocolo estipula que el incidente debe reportarse de inmediato al número 800 900 2000.

El saldo permanece protegido, pero es necesario activar el bloqueo de la tarjeta y solicitar una reposición para recibir el siguiente depósito.



