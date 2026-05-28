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Ciudad de México, entre las sedes favoritas para el Mundial 2026 por cerveza barata y comida accesible

Un estudio colocó a la CDMX entre las mejores ciudades anfitrionas por sus bajos costos, ambiente y facilidad para recorrer los alrededores del conocido Estadio Azteca

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Vista general de una multitud de personas caminando hacia el Estadio Ciudad de México, con el logo de FIFA en una pantalla grande. Vendedores ambulantes en primer plano ofrecen comida y bebidas.
Un estudio colocó a la CDMX entre las mejores ciudades anfitrionas por sus bajos costos, ambiente y facilidad para recorrer los alrededores del conocido Estadio Azteca

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, mientras millones de aficionados planean sus viajes por Norteamérica, un estudio internacional reveló cuáles serán las ciudades sede con mejor experiencia para los seguidores del futbol.

Entre ellas destaca la Ciudad de México, que logró posicionarse como una de las favoritas por su accesibilidad económica, ambiente y conectividad peatonal.

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El análisis fue elaborado por The Action Network, firma especializada en análisis deportivos, que evaluó a las 16 ciudades anfitrionas del Mundial en cinco categorías fundamentales para los aficionados: accesibilidad, costos, ambiente, seguridad y clima, así como disponibilidad hotelera.

De acuerdo con el ranking, la Ciudad de México obtuvo el cuarto lugar global con una puntuación de 46.3 sobre 100 en el índice de “Experiencia del Aficionado”, convirtiéndose además en la sede mexicana mejor evaluada rumbo al torneo que se celebrará en 2026.

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Plano general del Estadio Azteca visto desde una avenida peatonal con aficionados, puestos de comida, banderas nacionales y banners de FIFA. Cielo azul claro.
La capital mexica, de acuerdo a un estudio, se posicionó entre las mejores sedes del Mundial 2026 para aficionados gracias a sus bajos costos en cerveza y comida, además de la accesibilidad peatonal alrededor del Estadio Ciudad de México

Ciudad de México destacó por sus precios accesibles

Uno de los factores que impulsaron a la capital mexicana dentro del ranking internacional fue el bajo costo promedio para los aficionados, aspecto que podría ser determinante para miles de turistas que viajarán al país durante el Mundial.

Según el estudio, la Ciudad de México registró uno de los precios promedio de cerveza más bajos de todas las sedes analizadas, con un costo estimado de 3.37 dólares por bebida.

Además, el gasto promedio en alimentos diarios para aficionados fue calculado en 11.62 dólares, cifra considerablemente menor en comparación con otras ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Estos indicadores colocaron a la capital mexicana como una de las alternativas más económicas para disfrutar de partidos mundialistas sin realizar gastos excesivos.

The Action Network destacó que, para muchos aficionados internacionales, el presupuesto de viaje juega un papel fundamental al momento de elegir qué ciudades visitar durante el torneo.

El Estadio Azteca sobresale por su accesibilidad peatonal

Otro de los puntos fuertes identificados por el estudio fue la facilidad para caminar en los alrededores del Estadio Azteca, recinto histórico que albergará encuentros del Mundial 2026.

La investigación otorgó una puntuación de 84 sobre 100 en walkability, es decir, facilidad para desplazarse a pie cerca del estadio. Este aspecto es especialmente relevante para aficionados que buscan reducir tiempos de traslado y disfrutar de la experiencia previa y posterior a los partidos.

Además, el clima también favoreció a la capital mexicana dentro del ranking. El análisis prevé temperaturas promedio de 75 grados Fahrenheit, equivalentes aproximadamente a 24 grados Celsius, condiciones consideradas agradables para actividades al aire libre y eventos deportivos.

Vista cenital de una mesa de madera con tacos al pastor, guacamole, totopos, salsas y cervezas, acompañada de boletos de la Copa Mundial de la FIFA.
La capital mexica, de acuerdo a un estudio, se posicionó entre las mejores sedes del Mundial 2026 para aficionados gracias a sus bajos costos en cerveza y comida, además de la accesibilidad peatonal alrededor del Estadio Ciudad de México

El tiempo de traslado desde el aeropuerto representa un reto

Pese a los resultados positivos, el estudio también identificó desafíos importantes para la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.

Uno de los principales puntos débiles es el tiempo estimado de traslado desde el aeropuerto hasta el Estadio de la Ciudad de México, calculado en aproximadamente 94 minutos. La cifra supera considerablemente a otras sedes como Vancouver, Toronto o Seattle, donde el trayecto promedio oscila entre 36 y 49 minutos.

Sin embargo, los especialistas consideraron que las ventajas económicas y el ambiente de la ciudad compensan esta desventaja logística.

“Para los aficionados que viajan, el partido en sí dura solo 90 minutos, pero todo lo que lo rodea puede definir el viaje. La Ciudad de México destaca por su facilidad para desplazarse a pie y por tener una de las mejores puntuaciones en cuanto a asequibilidad”, señaló un portavoz de The Action Network.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica para México, Estados Unidos y Canadá, ya que será la primera edición con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.

Además, el Estadio Ciudad de México hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

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