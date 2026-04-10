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Estos son los mejores multivitamínicos para retrasar el envejecimiento

Una selección de nutrientes esenciales puede marcar la diferencia en el bienestar a largo plazo y contribuir a mantener la vitalidad

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Primer plano de manos de un niño sosteniendo vitaminas masticables de colores (rojo, amarillo, verde, blanco). Un frasco abierto con más pastillas y su tapa están sobre una mesa.
Una guía práctica con datos recientes puede facilitar la tarea de encontrar la mezcla de vitaminas y minerales más acorde a cada necesidad individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por retrasar los efectos del envejecimiento ha llevado a muchas personas a buscar opciones que ayuden a mantener la salud y la vitalidad con el paso de los años.

Entre las alternativas más populares se encuentran los multivitamínicos, suplementos que prometen aportar los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo y la protección de las células.

Actualmente, existen en el mercado diversas fórmulas diseñadas para cubrir las necesidades de vitaminas y minerales que pueden influir en el proceso de envejecimiento.

Conocer cuáles son los más recomendados y qué ingredientes pueden hacer la diferencia resulta clave para elegir la mejor opción.

Manos de niño sacando tabletas masticables de vitaminas de un frasco transparente. Varias pastillas de colores brillantes se ven dentro y fuera del envase.
El interés por retrasar los efectos del envejecimiento ha incrementado la demanda de multivitamínicos y suplementos recomendados por expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores multivitamínicos para retrasar el envejecimiento

Los mejores multivitamínicos y suplementos recomendados por expertos para retrasar el envejecimiento no se limitan a un solo producto, sino a la combinación de nutrientes esenciales y compuestos con evidencia científica.

Aquí tienes los más destacados según investigaciones recientes y recomendaciones de especialistas:

  • Multivitamínico completo: Una fórmula que cubra la ingesta diaria recomendada de vitaminas y minerales ayuda a mantener un buen estado nutricional general, importante para la salud celular y el envejecimiento saludable. Marcas como Multicentrum, One A Day, Rainbow Light y Nutravita suelen aparecer en comparativas de calidad. 
  • Vitamina D3: Esencial para la salud ósea, inmunológica y la prevención de enfermedades crónicas. Su deficiencia se asocia con envejecimiento acelerado. Dosis usual: 2 mil a 5 mil UI diarias.
  • Ácidos grasos Omega-3: EPA y DHA ayudan a la salud cardiovascular, reducen la inflamación y pueden enlentecer el acortamiento de los telómeros. Dosis sugerida: 1 a 2 gramos diarios.
  • Magnesio: Importante para la función muscular, cerebral y la calidad del sueño. Dosis recomendada: 300 a 400 mg al día.
  • Vitamina B12: Fundamental para prevenir deterioro cognitivo y anemia en adultos mayores.
  • Vitamina K2: Ayuda a la salud ósea y cardiovascular, especialmente en combinación con vitamina D.
  • Coenzima Q10 (CoQ10) y PQQ: Apoyan la función mitocondrial y la energía celular, clave en el envejecimiento.
  • Resveratrol y espermidina: Compuestos que favorecen la autofagia y la protección celular.
  • Péptidos de colágeno: Mejoran la elasticidad de la piel y la salud de articulaciones.
  • Quercetina y curcumina: Antioxidantes y antiinflamatorios con evidencia emergente en longevidad.
Frasco ámbar abierto con varias cápsulas y comprimidos de distintos tamaños y colores derramados sobre una superficie blanca, las cuales representan suplementos alimenticios o vitaminas.
Compuestos como el resveratrol, la espermidina, la quercetina y la curcumina ofrecen protección celular y tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios relacionados con la longevidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente, publicado en Nature Medicine, encontró que el consumo diario de un multivitamínico ralentiza levemente algunos marcadores biológicos del envejecimiento, aunque los efectos son limitados y deben considerarse como parte de un enfoque integral de salud y estilo de vida, no como una “cura” aislada.

Antes de iniciar cualquier suplementación, es recomendable consultar con un profesional de la salud que evalúe tus necesidades específicas.

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