Rescatan al segundo trabajador localizado con vida en mina de Sinaloa: así fue su salida tras 14 días

Uno de los cuatro mineros fue localizado sin vida, por lo que aún buscan al último. Foto: CNPC

El segundo trabajador localizado con vida en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, Sinaloa, fue rescatado y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada luego de cumplir 14 días atrapado.

Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad y originario de Durango, fue extraído de la mina con éxito luego de su localización con vida la tarde de este martes.

Los trabajos de rescate comenzaron luego de su ubicación, pero los altos niveles de agua en la zona complicaron el ingreso del equipo de manera segura, por lo que las labores se enfocaron en la extracción del líquido.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el minero fue rescatado a las 10:36 horas de este miércoles 8 de abril, luego de quedar atrapado desde el pasado 25 de marzo junto a tres de sus compañeros, de los cuales solo falta uno por ubicar.

El trabajador recibió una valoración médica al interior de la mina como parte de los protocolos de seguridad; sin embargo, a su salida a la superficie, el personal paramédico procedió con su estabilización inmediata.

El minero fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Video: CNPC

Francisco Zapata Nájera fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas.

*Información en desarrollo...