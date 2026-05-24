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Canelo Álvarez responde a David Benavidez tras ser retado nuevamente: “No, no me sorprende”

El Monstruo Mexicano lanzó nuevamente un reto para el ex campeón tapatío

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Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)
Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

Canelo Álvarez le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez el pasado 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El Monstruo Mexicano subió a la división de peso crucero y venció a Ramírez para quitarle los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Tras coronarse como nuevo monarca de las 200 libras, Benavidez lanzó nuevamente un reto para el ex campeón tapatío.

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“Solo quiero darle a los fans lo que quieren ver. Vi a Canelo en el recinto. Permítanme preguntarles: ¿Quieren ver a Canelo contra David Benavidez?”, expresó el estadounidense de ascendencia mexicana.

David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)
David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)

Canelo Álvarez no cree que Benavidez regrese a las 175 libras

Saúl Álvarez descartó la posibilidad de enfrentar a David Benavídez en peso semicompleto al considerar que el estadounidense difícilmente puede llegar a las 175 libras. En entrevista con iFL TV y medios de comunicación en Egipto, el boxeador mexicano sostuvo que esa situación no le corresponde resolver: “No creo que pueda dar las 175 libras. No lo sé. Pero no es mi problema”, afirmó.

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Canelo también restó importancia a los constantes retos de Benavídez para concretar una pelea entre ambos. Señaló que no le sorprende que David siga buscando el combate, pues asegura que es algo habitual: “Creo que todos los boxeadores de cualquier división me retan. No es algo nuevo para mí, pero hizo una buena pelea”, expresó el campeón unificado.

Dos hombres, uno con camisa azul y otro con camiseta blanca, de pie cara a cara en un desierto, con pirámides y ruinas al fondo bajo el sol
Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Canelo concentrado para el reto de Mbilli

Por su parte, Álvarez está concentrado para ser nuevamente campeón del mundo en la división de las 168 libras. El pugilista de Jalisco se enfrentará ante Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la división.

Este será el regreso de Saúl Álvarez tras perder el campeonato indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford el año pasado y ser operado del codo.

Saúl Álvarez acompañado de su entrenador Eddy Reynoso en Egipto
Saúl Álvarez acompañado de su entrenador Eddy Reynoso en Egipto (X / Saúl Álvarez )

Por su parte, David Benavidez ha sido tajante respecto a sus intenciones en el boxeo profesional. El actual campeón mundial del onsejo Mundial de Boxeo (CMB)en la categoría de 79,4 kilogramos aseguró que no piensa renunciar a ninguno de sus campeonatos. Su objetivo es mantenerse activo en las grandes peleas, mencionando posibles enfrentamientos con figuras como Dmitry Bivol,Arturo Beterbiev.

Benavidez, también conocido como “Bandera Roja”, ha sumado a su palmarés los dos títulos de peso crucero, consolidando su posición en el boxeo internacional. Con estos logros, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana busca seguir ampliando su legado enfrentando a los mejores exponentes de las divisiones superiores.

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