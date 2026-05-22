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Taquería El Califa de León pierde su estrella Michelin después de dos años

La taquería de la Ciudad de México fue la primera en el mundo en recibir el galardón gastronómico

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Taquería El Califa de León perdió su estrella Michelin tras ser la primera en el mundo en conseguirla. (Foto: Infobae México)

La Taquería El Califa de León, ubicada en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, hoy perdió su estrella Michelin después de haber hecho historia en 2024, por convertirse en la primera taquería del mundo en lograr esta distinción y mantuvo durante 2025.

La Guía Michelin retiró la estrella del Califa de León sin mencionar que la decisión responde asuntos gastronómicos, operativos o internos del establecimiento. siendo el único en caer en la premiación de este 2026.

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En el lugar que deja vacante El Califa de León, la estrella Michelin pasa a ser de la Taquería Once Mil y del restaurante Gaba. Además, la actualización de la Guía Michelin también amplía su cobertura a estados como Yucatán, Puebla y Jalisco, con un total de siete nuevos restaurantes en México que reciben una estrella en 2026.

Aunque El Califa de León ya no presume su estrella Michelín, los inspectores mantienen a la taquería en la lista de recomendaciones oficiales, lo que garantiza que su técnica y calidad continúan en el reconocimiento internacional. figurando como referencia para todos los amantes de la comida callejera, especialmente de la Ciudad de México.

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¿Por qué Michelin puede quitar estrellas que ya había concedido?

(Foto: Infobae México)
El Califa de León dejó ir su estrella Michelin tras dos años de posesión. (Foto: Infobae México)

Medios especializados destacan algunos factores relevantes por los que Michelin tiene autorización para retirar la distinción:

  • Michelin realiza evaluaciones anuales y puede retirar estrellas por cambios en calidad gastronómica, consistencia, servicio u otros criterios internos.
  • La ausencia definitiva del parrillero Arturo Rivera, quien fue pieza clave para que El Califa de León obtuviera la estrella en 2024, se menciona como un posible motivo para esta decisión. Su toque y sabor fueron de suma determinación para el reconocimiento internacional.
  • El Califa de León se mantiene en la lista de recomendaciones de la Guía Michelin, pero ya no cumple con los estándares pertinentes para contener la insignia.

¿Qué es una estrella Michelin?

Foto de familia de las Estrellas Verdes durante la gala de la Guía Michelin 2025 (Javi Carrión / Europa Press)
Foto de familia de las Estrellas Verdes durante la gala de la Guía Michelin 2025. (Javi Carrión / Europa Press)

Una estrella Michelin es un reconocimiento internacional otorgado por la Guía Michelin a restaurantes y chefs que destacan por su calidad, técnica y experiencia culinaria.

La Guía Michelin, —creada en Francia en 1900—, evalúa de forma anónima a miles de restaurantes en todo el mundo. Los inspectores califican aspectos como la calidad de los ingredientes, la maestría en la cocina, el equilibrio de sabores, la personalidad del chef en el platillo, la relación calidad-precio y la consistencia.

El sistema de estrellas funciona de esta manera:

  • Una estrella: Cocina de gran calidad, vale la pena detenerse.
  • Dos estrellas: Cocina excelente, vale la pena desviarse.
  • Tres estrellas: Cocina excepcional, vale el viaje por sí mismo.

Comprender una estrella Michelin llega a ser uno de los mayores reconocimientos en la gastronomía internacional y puede transformar la reputación y el éxito de un restaurante.

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