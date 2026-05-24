Pemex supervisa Refinería Olmeca en Dos Bocas en medio de protestas por reubicación de escuelas

Pemex realizó una visita de supervisión a la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, realizó una visita de supervisión a la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, en un contexto marcado por protestas de madres y padres de familia que exigen la reubicación urgente de escuelas cercanas al complejo petrolero.

A través de redes sociales, Pemex informó que el recorrido tuvo como objetivo revisar la continuidad operativa, los procesos de producción de combustibles y el avance de los mantenimientos en las plantas de proceso de la refinería.

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Durante la jornada, el titular de la petrolera encabezó reuniones de trabajo con personal técnico y supervisó áreas estratégicas como parte del seguimiento a las metas nacionales de refinación impulsadas por el gobierno federal.

Protestas por escuelas junto a la Refinería Olmeca escalan hasta CDMX

La visita ocurre días después de que madres y padres de familia de las escuelas “Agustín Melgar” y “Abías Domínguez Alejandro” protestaran frente a la Torre de Pemex en la Ciudad de México para exigir la reubicación inmediata de ambos planteles, ubicados a menos de 100 metros de la refinería.

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Padres de familia realizaron protestas para exigir la reubicación de escuelas cercanas a la Refinería Olmeca.

Los inconformes señalaron que alrededor de 400 estudiantes toman clases junto a las instalaciones industriales y advirtieron riesgos relacionados con fugas de gas, incendios, explosiones, contaminación atmosférica y ruido constante.

Las movilizaciones aumentaron luego del incendio registrado en marzo pasado en inmediaciones de Dos Bocas, incidente que dejó cinco personas fallecidas y encendió nuevamente las alertas sobre las condiciones de seguridad en la zona.

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Pemex abre mesas de diálogo con familias de Paraíso

Tras las manifestaciones, autoridades de Pemex sostuvieron reuniones con representantes de las familias para informar que ya existe un proyecto de reubicación de ambas escuelas.

Pemex informó la instalación de mesas de diálogo con representantes de madres y padres de familia. Crédito: Pemex

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, las nuevas instalaciones podrían construirse en terrenos disponibles dentro de otros planteles ubicados en el centro de Paraíso, con la intención de concluir las obras antes del ciclo escolar 2026-2027.

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Entre los principales compromisos anunciados por Pemex destacan:

Construcción de nuevas aulas y espacios escolares

Reuniones periódicas con madres y padres de familia

Participación de autoridades educativas y especialistas

Evaluaciones ambientales y de seguridad en la zona

Seguimiento al proyecto de reubicación antes del próximo ciclo escolar

Sin embargo, las familias insistieron en que mantendrán las protestas hasta observar avances concretos en la construcción y la implementación de medidas de protección inmediatas.

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Incidentes recientes elevan preocupación ambiental en Dos Bocas

La Refinería Olmeca ha permanecido bajo atención pública durante los últimos meses debido a diversos incidentes operativos registrados en la zona.

Un video captado por cámaras de la ASIPONA reveló cómo se originó el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, (X/@azucenau)

Entre marzo y abril de este año se reportaron incendios, derrames de hidrocarburos y emisiones visibles cerca del complejo petrolero.

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Uno de los casos más recientes ocurrió tras la detección de residuos de crudo en áreas cercanas al río Seco y la laguna Mecoacán, lo que obligó al despliegue de operativos de contención ambiental.

Especialistas y organizaciones ambientales han advertido que la exposición continua a contaminantes industriales puede representar riesgos para comunidades cercanas, particularmente para niñas y niños.

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Entre las principales preocupaciones señaladas por familias y expertos se encuentran la presencia de partículas suspendidas, emisiones contaminantes, posibles fugas de gas y afectaciones respiratorias.

Gobierno federal mantiene revisión sobre seguridad en escuelas cercanas

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la reubicación de escuelas cercanas a instalaciones petroleras deberá sustentarse en estudios ambientales y análisis de riesgo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la reubicación de escuelas debe sustentarse en estudios de riesgo. REUTERS/Raquel Cunha

Además, autoridades federales continúan evaluando las condiciones de seguridad alrededor de la Refinería Olmeca, uno de los proyectos energéticos prioritarios del gobierno federal.

Mientras avanzan las supervisiones operativas en Dos Bocas, las familias de Paraíso mantienen la exigencia de acelerar la reubicación de los planteles y reforzar las medidas de protección para estudiantes y docentes que diariamente permanecen junto al complejo petrolero.