México

Pemex supervisa Refinería Olmeca en Dos Bocas en medio de protestas por reubicación de escuelas

El director de la petrolera realizó una visita de supervisión en Paraíso, Tabasco, luego de diversos reportes de explosiones en el área

Guardar
Google icon
Pemex realizó una visita de supervisión a la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.
Pemex realizó una visita de supervisión a la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, realizó una visita de supervisión a la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, en un contexto marcado por protestas de madres y padres de familia que exigen la reubicación urgente de escuelas cercanas al complejo petrolero.

A través de redes sociales, Pemex informó que el recorrido tuvo como objetivo revisar la continuidad operativa, los procesos de producción de combustibles y el avance de los mantenimientos en las plantas de proceso de la refinería.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, el titular de la petrolera encabezó reuniones de trabajo con personal técnico y supervisó áreas estratégicas como parte del seguimiento a las metas nacionales de refinación impulsadas por el gobierno federal.

Protestas por escuelas junto a la Refinería Olmeca escalan hasta CDMX

La visita ocurre días después de que madres y padres de familia de las escuelas “Agustín Melgar” y “Abías Domínguez Alejandro” protestaran frente a la Torre de Pemex en la Ciudad de México para exigir la reubicación inmediata de ambos planteles, ubicados a menos de 100 metros de la refinería.

PUBLICIDAD

Padres de familia realizaron protestas para exigir la reubicación de escuelas cercanas a la Refinería Olmeca.
Padres de familia realizaron protestas para exigir la reubicación de escuelas cercanas a la Refinería Olmeca.

Los inconformes señalaron que alrededor de 400 estudiantes toman clases junto a las instalaciones industriales y advirtieron riesgos relacionados con fugas de gas, incendios, explosiones, contaminación atmosférica y ruido constante.

Las movilizaciones aumentaron luego del incendio registrado en marzo pasado en inmediaciones de Dos Bocas, incidente que dejó cinco personas fallecidas y encendió nuevamente las alertas sobre las condiciones de seguridad en la zona.

Pemex abre mesas de diálogo con familias de Paraíso

Tras las manifestaciones, autoridades de Pemex sostuvieron reuniones con representantes de las familias para informar que ya existe un proyecto de reubicación de ambas escuelas.

Pemex informó la instalación de mesas de diálogo con representantes de madres y padres de familia. Crédito: Pemex
Pemex informó la instalación de mesas de diálogo con representantes de madres y padres de familia. Crédito: Pemex

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, las nuevas instalaciones podrían construirse en terrenos disponibles dentro de otros planteles ubicados en el centro de Paraíso, con la intención de concluir las obras antes del ciclo escolar 2026-2027.

Entre los principales compromisos anunciados por Pemex destacan:

  • Construcción de nuevas aulas y espacios escolares
  • Reuniones periódicas con madres y padres de familia
  • Participación de autoridades educativas y especialistas
  • Evaluaciones ambientales y de seguridad en la zona
  • Seguimiento al proyecto de reubicación antes del próximo ciclo escolar

Sin embargo, las familias insistieron en que mantendrán las protestas hasta observar avances concretos en la construcción y la implementación de medidas de protección inmediatas.

Incidentes recientes elevan preocupación ambiental en Dos Bocas

La Refinería Olmeca ha permanecido bajo atención pública durante los últimos meses debido a diversos incidentes operativos registrados en la zona.

Un video captado por cámaras de la ASIPONA reveló cómo se originó el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, (X/@azucenau)

Entre marzo y abril de este año se reportaron incendios, derrames de hidrocarburos y emisiones visibles cerca del complejo petrolero.

Uno de los casos más recientes ocurrió tras la detección de residuos de crudo en áreas cercanas al río Seco y la laguna Mecoacán, lo que obligó al despliegue de operativos de contención ambiental.

Especialistas y organizaciones ambientales han advertido que la exposición continua a contaminantes industriales puede representar riesgos para comunidades cercanas, particularmente para niñas y niños.

Entre las principales preocupaciones señaladas por familias y expertos se encuentran la presencia de partículas suspendidas, emisiones contaminantes, posibles fugas de gas y afectaciones respiratorias.

Gobierno federal mantiene revisión sobre seguridad en escuelas cercanas

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la reubicación de escuelas cercanas a instalaciones petroleras deberá sustentarse en estudios ambientales y análisis de riesgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la reubicación de escuelas debe sustentarse en estudios de riesgo. REUTERS/Raquel Cunha
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la reubicación de escuelas debe sustentarse en estudios de riesgo. REUTERS/Raquel Cunha

Además, autoridades federales continúan evaluando las condiciones de seguridad alrededor de la Refinería Olmeca, uno de los proyectos energéticos prioritarios del gobierno federal.

Mientras avanzan las supervisiones operativas en Dos Bocas, las familias de Paraíso mantienen la exigencia de acelerar la reubicación de los planteles y reforzar las medidas de protección para estudiantes y docentes que diariamente permanecen junto al complejo petrolero.

Temas Relacionados

PemexRefinería OlmecaTabascoParaísoJuan Carlos CarpioPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es la esquizofrenia, el trastorno mental con el que viven más de un millón de mexicanos

Esto es lo que debes saber sobre la esquizofrenia, una condición que marca la vida de millones de personas en México y sigue rodeada de estigmas y desafíos en salud pública

Qué es la esquizofrenia, el trastorno mental con el que viven más de un millón de mexicanos

La historia de Javier Coello Trejo, el abogado que capturó a Félix Gallardo “El Jefe de Jefes”

Una selección de agentes que no habían estado en Jalisco y la mínima comunicación sobre el plan fueron puntos clave para mantener la reserva del despliegue

La historia de Javier Coello Trejo, el abogado que capturó a Félix Gallardo “El Jefe de Jefes”

Sentidos Opuestos llega a Auditorio Nacional: preventa para “Sin Límites” del dúo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán

El dueto de hits como ‘Amor de Papel’ y ‘Fiesta’ se prepara para celebrar más de 30 años de carrera en el recinto de CDMX

Sentidos Opuestos llega a Auditorio Nacional: preventa para “Sin Límites” del dúo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán

Cuáles son las razas de perro que menos ladran

El temperamento tranquilo y el pasado de ciertas razas ayuda a quienes prefieren un entorno apacible

Cuáles son las razas de perro que menos ladran

Stray Kids en México: quiénes son RENEE y Andrés Obregón, parte del festival

STRAYCITY tiene un line up intinerante entre países de Latinoamérica

Stray Kids en México: quiénes son RENEE y Andrés Obregón, parte del festival
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

Sentencian a cinco personas por el secuestro de más de 130 migrantes en San Luis Río Colorado, Sonora

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

ENTRETENIMIENTO

Sentidos Opuestos llega a Auditorio Nacional: preventa para “Sin Límites” del dúo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán

Sentidos Opuestos llega a Auditorio Nacional: preventa para “Sin Límites” del dúo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán

Stray Kids en México: quiénes son RENEE y Andrés Obregón, parte del festival

Maribel Guardia teme por la herencia de su nieto tras nombramiento de Addis Tuñón como tutora: “Quién sabe cuánto le ira a quedar”

Violeta Isfel responde a la polémica por el museo de Antonella de Atrévete a Soñar: “Me tienen harta”

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

DEPORTES

Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá; es la primera carrera que el piloto de Cadillac no completa

Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá; es la primera carrera que el piloto de Cadillac no completa

Pumas vs Cruz Azul: así fue la última final de Liga MX que disputaron ambos equipos en el Estadio Olímpico Universitario

West Ham desciende a segunda división: qué futbolistas mexicanos jugaron durante su estancia en la Premier League

¿Lloverá en CU? Esto dice el pronóstico del clima para la final de Pumas vs Cruz Azul

Canelo Álvarez responde a David Benavidez tras ser retado nuevamente: “No, no me sorprende”