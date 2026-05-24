Violeta Isfel responde a la polémica por el museo de Antonella de Atrévete a Soñar: “Me tienen harta”

Violeta Isfel desmiente los rumores sobre la apertura de un museo dedicado a 'Atrévete a Soñar' y pide evitar malinterpretaciones. - (Foto: Instagram@violetaisfel)

Violeta Isfel reaccionó ante las versiones que aseguraban que planeaba abrir un museo de “Atrévete a Soñar” y dejó claro que la información fue sacada de contexto. Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz se mostró visiblemente cansada de las especulaciones que surgieron después de una entrevista reciente.

“Me tienen harta”, lanzó tajante cuando le preguntaron nuevamente sobre el tema. La intérprete explicó que la idea no nació de ella, sino de su productor digital, quien le sugirió conservar algunos artículos relacionados con el personaje de Antonella en lugar de desecharlos.

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Según Isfel, nunca habló de abrir un recinto oficial ni de generar ganancias con la imagen del personaje. “Yo jamás, jamás he dicho eso”, afirmó mientras insistía en que muchas declaraciones fueron tergiversadas para generar polémica en redes sociales y plataformas digitales.

La actriz aclaró quién propuso conservar los objetos

La actriz aclara que la idea de conservar vestuarios y accesorios de Antonella surgió de una sugerencia de su productor digital. - FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La polémica creció después de que circularan versiones sobre un posible museo inspirado en “Las Divinas”, grupo que marcó a toda una generación dentro de “Atrévete a Soñar”. Sin embargo, Violeta Isfel explicó que todo surgió cuando comentó que guardaba vestuarios y accesorios de la producción.

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“Mi productor digital me dijo: ‘No puedes tirarlo’”, relató la actriz. A partir de eso, comenzaron las especulaciones sobre un supuesto proyecto relacionado con exposiciones o experiencias para fans de la telenovela juvenil.

La actriz también pidió a los medios verificar la información antes de difundir rumores. “Los invito a que no tergiversen información”, expresó. Además, subrayó que conoce perfectamente que los derechos del personaje no le pertenecen exclusivamente a ella y que existen acuerdos relacionados con Televisa y empresas argentinas vinculadas a la historia original.

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El fenómeno de Antonella sigue vigente entre el público

Violeta Isfel destacó que su carrera artística incluye obras de teatro y proyectos recientes más allá de su papel en 'Atrévete a Soñar'. - Foto: Univision

La controversia aumentó después de que Marcela Citterio, creadora de “Patito Feo”, aclarara que ningún actor puede lucrar legalmente con personajes como Antonella sin autorización de los propietarios de los derechos. Tras esas declaraciones, el nombre de Violeta Isfel volvió a colocarse entre las principales conversaciones en redes sociales.

Lejos de engancharse en una confrontación, la actriz insistió en que el cariño hacia “Atrévete a Soñar” nace del propio público. “Yo hablo de Atrévete a Soñar porque el público me lo pide”, comentó durante la entrevista, donde también recordó que actualmente participa en varios proyectos de teatro y televisión.

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Isfel aprovechó para destacar que su carrera no se limita al personaje que interpretó hace años. Incluso mencionó producciones recientes y obras teatrales en las que participa, dejando claro que continúa activa en el mundo del entretenimiento mientras la nostalgia por Antonella sigue más viva que nunca entre sus seguidores.