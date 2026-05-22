Stray Kids regresa a México con “STRAYCITY”: conoce la fecha y sede del evento de K-pop

Stray Kids en México (JYP Entertainment)

Stray Kids anunció este 22 de mayo, su festival llamado “STRAYCITY” en la Ciudad de México, marcando su regreso a tierras mexicanas.

A través de las redes sociales de la promotora, Ocesa K-pop se publicó esta noticia generando euforia y confusión entre las Stay mexicanas, quienes no se esperaban este anuncio tan repentino.

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“STRAYCITY MEXICO CITY, prepárate para una noche especial con Stray Kids”, escribieron en sus cuentas oficiales.

Este espectáculo contará con la participación de los artistas NEXZ, Andrés Obregón y RENEE, creando un evento único para todo tipo de público.

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Fecha y lugar de la presentación de Stray Kids en la Ciudad de México

De acuerdo con la información brindada por la promotora, este espectáculo se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la capital del país.

Los boletos de la experiencia estarán a la venta a partir del 29 de mayo a las 14:00 horas, en el sitio web oficial de Ticketmaster México.

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Para todas las fanáticas interesadas en asistir los datos sobre el mapa y los precios se publicarán el 27 de mayo en las redes sociales de la empresa de entretenimiento mexicana.