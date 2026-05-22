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Stray Kids regresa a México con “STRAYCITY”: conoce la fecha y sede del evento de K-pop

La información sobre el mapa y los precios estará disponible a partir 27 de mayo

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Stray Kids se presentará en México este fin de semana. (JYP Entertainment)
Stray Kids en México (JYP Entertainment)

Stray Kids anunció este 22 de mayo, su festival llamado “STRAYCITY” en la Ciudad de México, marcando su regreso a tierras mexicanas.

A través de las redes sociales de la promotora, Ocesa K-pop se publicó esta noticia generando euforia y confusión entre las Stay mexicanas, quienes no se esperaban este anuncio tan repentino.

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“STRAYCITY MEXICO CITY, prepárate para una noche especial con Stray Kids”, escribieron en sus cuentas oficiales.

Este espectáculo contará con la participación de los artistas NEXZ, Andrés Obregón y RENEE, creando un evento único para todo tipo de público.

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Fecha y lugar de la presentación de Stray Kids en la Ciudad de México

De acuerdo con la información brindada por la promotora, este espectáculo se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la capital del país.

Los boletos de la experiencia estarán a la venta a partir del 29 de mayo a las 14:00 horas, en el sitio web oficial de Ticketmaster México.

Para todas las fanáticas interesadas en asistir los datos sobre el mapa y los precios se publicarán el 27 de mayo en las redes sociales de la empresa de entretenimiento mexicana.

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