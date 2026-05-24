Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

Wendy Guevara relató cómo se enteró en vivo del accidente automovilístico de Paola Suárez en León a través de mensajes y fotos de seguidores. - (Especial)

Wendy Guevara habló sobre el accidente automovilístico que sufrió Paola Suárez en León y aclaró que se enteró de lo ocurrido mientras realizaba una transmisión en vivo en YouTube. La integrante de Las Perdidas explicó que comenzó a recibir mensajes y fotografías del percance, situación que la tomó completamente por sorpresa.

“Yo estaba haciendo un live de YouTube y en ese momento me empezaron a mandar los mensajes, las fotos y yo bajé así, dije: ‘Ay’”, relató la influencer ante medios de comunicación. Wendy confesó que incluso pensó que se trataba de una broma hasta que comprendió la gravedad del momento y decidió terminar la transmisión.

PUBLICIDAD

También dejó claro que mantiene una relación cercana con Paolita y aseguró que siempre contará con su apoyo. “Yo la adoro muchísimo, la quiero mucho a mi hermana y siempre voy a estar apoyándola”, expresó frente a las cámaras.

La polémica por los rumores tras el choque

La integrante de Las Perdidas, Wendy Guevara, aclaró que al principio pensó que el accidente de Paolita Suárez era una broma hasta confirmar su gravedad. - (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)(Wendy Guevara)

Después del accidente comenzaron a circular versiones que señalaban que Paolita Suárez presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y que habría abandonado el lugar. Sobre esos rumores, Wendy prefirió ser cautelosa y aseguró que únicamente su amiga puede aclarar lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“Ella me dijo que estaba sobria y que iba por unos tacos. Entonces, pues bueno, yo le creo a mi amiga”, comentó la influencer. Además, lanzó una crítica a quienes difundieron versiones sin confirmar: “Van a decir miles de cosas. Tú sabes que para que la nota venda, si ya te caíste, pues la revuelcan más para que venda más”.

Wendy también explicó que el impacto dejó severamente dañada la camioneta de Paolita. “Su camioneta sí estuvo muy mal, creo que quedó en pérdida total”, afirmó, aunque destacó que lo más importante fue que el accidente no terminó en tragedia.

PUBLICIDAD

Paolita Suárez reapareció tras el accidente

Paolita Suárez compartió su experiencia emocional ante los rumores en redes sociales y agradeció estar fuera de peligro tras recibir atención médica inmediata. - (Foto: RS)

Luego del percance, Paolita Suárez utilizó sus redes sociales para aclarar que no estaba en estado de ebriedad cuando ocurrió el choque. La influencer explicó que regresaba de cenar tacos cuando perdió el control del vehículo al dar una vuelta y terminó impactándose contra un camión.

También contó que tanto ella como su acompañante llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que evitó lesiones de mayor gravedad. Aunque sufrió golpes, rasguños y molestias en el cuello y las costillas, confirmó que ya recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

PUBLICIDAD

Durante una transmisión en vivo, Paolita reconoció que le afectó leer mensajes donde incluso aseguraban que había muerto. Entre lágrimas, recordó un accidente previo que sufrió años atrás y agradeció seguir con vida después de este nuevo susto que volvió a colocarla en el centro de la conversación en redes sociales.