México

Niveles de agua impiden rescate del segundo trabajador localizado con vida en mina de Sinaloa: así laboran para su extracción

Francisco Zapata Nájera fue ubicado este martes en una zona de la mina

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Rescate en mina de El Rosario Sinaloa
Foto: CNPC

Luego de la localización con vida de Francisco Zapata Nájera dentro de la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, en Sinaloa, las labores de rescate han sido impedidas a causa del nivel del agua en la zona en la que se encuentra el trabajador.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Comando Unificado se enfoca en la operación de bombeo para reducir el altura del agua en la zona donde se encuentra el trabajador, esto con el objetivo de que su rescate se realice en condiciones de máxima seguridad.

Para llevar a cabo la extracción del agua, la operación de la bomba ha permitido la reducción de 1 metro en el nivel del agua. Hasta el momento, mantienen un gasto de salida de 9 litros por segundo para disminuir los 2.05 metros restantes del tirante.

Mientras tanto, el equipo de búsqueda continúa trabajando al interior de la mina para que en el momento en que consideren que los niveles de agua son favorables para movilizar al minero, se implemente el protocolo para su valoración y traslado a una unidad médica.

La estrategia de rescate combina extracción de agua, monitoreo y refuerzo estructural.
La estrategia de rescate combina extracción de agua, monitoreo y refuerzo estructural.

Cabe señalar que el trabajador fue localizado con vida a las 13:50 horas de este martes 7 de abril luego de más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, es decir, tras 13 días de presentarse el derrumbe que dejó a cuatro mineros atrapados.

Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, es originario del municipio de Papasquiaro, en Durango. Con su próximo rescate, solo faltarán dos trabajadores por localizar y extraer de la mina.

*Información en desarrollo...

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