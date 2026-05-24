Avanza la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @SOBSECDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) mantiene trabajos de remodelación en la Línea 2, como parte de las obras que se están realizando, las autoridades suspendieron la operación del tramo San Antonio a Tasqueña. Desde la noche del sábado 23 de mayo, personal del Metro CDMX modificó la operación de la línea azul

Esto ha provocado que los usuarios de la Línea 2 tengan que reajustar sus traslados. Durante la suspensión, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá un circuito gratuito de autobuses para cubrir el trayecto entre las estaciones afectadas, según el STC.

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La suspensión anunciada obligó a prever tiempos extra de traslado entre las estaciones afectadas, según la recomendación oficial. Según las autoridades, estas obras buscan mejorar la seguridad y la funcionalidad del transporte público, elevar la calidad de los traslados y reducir el riesgo de incidentes por desgaste de la infraestructura.

¿Cuándo abre el tramo San Antonio Abad a Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX?

Línea 2 del Metro CDMX: cuándo reabre el servicio San Antonio Abad a Tasqueña tras obras (X/ @MetroCDMX)

Cabe señalar que la suspensión del servicio será temporal, por lo que se espera que el restablecimiento del servicio está previsto para las 05:00 horas del lunes 25 de mayo, cuando la Línea 2 retomará su operación habitual de Tasqueña a Cuatro Caminos, de acuerdo con la información oficial.

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El sistema explicó que este tipo de cierres se aplica cuando las labores de mantenimiento no pueden realizarse por las noches ni sin interrumpir la operación regular. La interrupción en la Línea 2 se inserta en un plan más amplio de modernización integral de la red de transporte colectivo en la capital, rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo terminan las obras en el Metro CDMX?

La jefa de Gobierno de CDMX Clara Brugada anunció que la remodelación total de 20 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo concluirá en junio de 2026, según el texto fuente. Esa intervención se enfoca sobre todo en estaciones de las líneas 2 y 7 con más de 50 años de antigüedad.

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Clara Brugada asegura que las remodelaciones en el metro estarán hechas previo al Mundial (Clara Brugada Molina)

El gobierno capitalino destinó 2,200 millones de pesos para esa transformación del Metro, de acuerdo con el texto fuente. El proyecto incluye mantenimiento de vías, cableado, sistemas eléctricos, de energía y ventilación, con el objetivo de mejorar la operación de los trenes y evitar retrasos frecuentes, según lo dicho por Brugada en un recorrido de supervisión por la Línea 7.

Como parte del mismo programa de intervención, la estación Auditorio de la Línea 7 reabrió al público después de permanecer cerrada desde el 28 de diciembre de 2025 por trabajos de modernización y mantenimiento, según el texto fuente. Las mejoras abarcan tanto la imagen como la seguridad y la operación de las instalaciones.

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