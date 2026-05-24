Qué es la esquizofrenia, el trastorno mental con el que viven más de un millón de mexicanos

La esquizofrenia es una de las condiciones neuropsiquiátricas más complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 24 de mayo, el mundo conmemora el Día Mundial de la Esquizofrenia, una fecha dedicada a generar conciencia sobre este trastorno mental crónico que afecta a más de un millón de personas en México, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud.

La efeméride busca visibilizar la realidad de quienes viven con la enfermedad, así como los desafíos que enfrentan las familias y los sistemas de salud pública en el país.

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En palabras del sector salud mexicano, la esquizofrenia representa una de las condiciones neuropsiquiátricas más complejas, con un impacto profundo tanto en la percepción de la realidad, como en el pensamiento, el afecto y el comportamiento de quienes la padecen.

Los registros oficiales coinciden en que la enfermedad no solo genera una carga personal, sino que también impulsa la transformación de políticas públicas, atención médica y estrategias de integración social.

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Características clínicas y fundamentos oficiales

De acuerdo con las definiciones emitidas por la Secretaría de Salud de México y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN ), la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo que ocasiona una disfunción significativa en la conectividad cerebral.

Las neuronas en el cerebro de los pacientes presentan desequilibrios bioquímicos marcados, particularmente en la regulación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la acetilcolina, según los lineamientos publicados por la Secretaría de Salud.

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La evidencia indica que estos desequilibrios son responsables de los síntomas característicos del padecimiento.

En México, las autoridades sanitarias han enfatizado la importancia de desmitificar la enfermedad para combatir el estigma y la discriminación. Instituciones como el INNN y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) aclaran que la esquizofrenia no implica “doble personalidad” ni es un signo de inferioridad mental.

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Más bien, es una condición médica que limita la autonomía y la capacidad de los individuos para desenvolverse en el entorno social, laboral y familiar.

En la esquizofrenia, las neuronas muestran desequilibrios en neurotransmisores como dopamina, serotonina y acetilcolina, de acuerdo con la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras en México

Las cifras oficiales muestran que la prevalencia de esquizofrenia en México varía entre el 0.7% y el 1.3% de la población, con proyecciones que pueden alcanzar hasta el 2%, según los reportes de la Secretaría de Salud y la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica.

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El IMSS documenta una prevalencia de trastornos mentales y de comportamiento del 9.3% en la población asegurada, mientras que la esquizofrenia y los trastornos delirantes representan el 0.09% de los casos activos bajo tratamiento.

La distribución de la carga de enfermedad es desigual a nivel nacional. Entidades como Michoacán, Aguascalientes y Guerrero reportan las tasas más altas de trastornos mentales en general, mientras que Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima concentran los casos de esquizofrenia y trastornos delirantes, según el censo del IMSS.

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En regiones como Campeche, Yucatán y Chihuahua, la concentración de casos es elevada respecto a la disponibilidad de servicios especializados.

En cuanto al perfil demográfico, la esquizofrenia suele aparecer en hombres entre los 15 y los 25 años, mientras que en mujeres la aparición es posterior, generalmente entre los 25 y 35 años, según datos de la SSA y la UNAM.

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Síntomas y progresión clínica

La esquizofrenia se clasifica en síntomas positivos, negativos y cognitivos.

Los síntomas positivos incluyen alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. Los negativos, como la anhedonia, la apatía y el retraimiento social, suelen ser los más incapacitantes a largo plazo.

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Los síntomas cognitivos afectan la memoria, la atención y la empatía, dificultando la interacción social y el autocuidado.

La UNAM ha documentado una alta prevalencia de anosognosia, es decir, la negación patológica de la enfermedad, lo que complica la adherencia al tratamiento.

Además, la coexistencia de esquizofrenia con trastornos por consumo de sustancias es frecuente, por lo que las guías mexicanas recomiendan intervenciones integrales para este diagnóstico dual.

En términos de consecuencias, la OMS reporta que la esperanza de vida de quienes padecen esquizofrenia puede ser hasta nueve años menor que la de la población general, principalmente por enfermedades físicas asociadas, como la diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares, así como por el riesgo elevado de suicidio cuando no hay acceso a tratamiento especializado.

La esquizofrenia afecta entre el 0.7% y el 2% de la población mexicana, mostrando una distribución geográfica desigual, síntomas complejos y un impacto significativo en la esperanza de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y lineamientos del sistema de salud

El diagnóstico de la esquizofrenia en México se basa en la evaluación clínica, siguiendo las Guías de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).

El protocolo incluye una historia clínica detallada, entrevistas estructuradas, aplicación de escalas psicométricas (como la BPRS y la PANSS), exámenes de laboratorio para descartar causas secundarias y, en casos seleccionados, estudios de neuroimagen para descartar patologías orgánicas.

Las normas oficiales exigen diferenciar la esquizofrenia de otros trastornos psicóticos y condiciones médicas que pueden simular síntomas similares.

En población infantil y adolescente, la Guía Clínica del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” recomienda el uso de entrevistas diagnósticas especializadas y una intervención temprana para mejorar el pronóstico del neurodesarrollo.

Tratamiento farmacológico y acceso en el sector público

El tratamiento de primera línea es farmacológico, con antipsicóticos típicos y atípicos incluidos en el Cuadro Básico de medicamentos de la SSA y el IMSS.

Las guías del CENETEC y los paneles de expertos mexicanos coinciden en que la elección del fármaco debe considerar el perfil de efectos adversos y las comorbilidades del paciente.

Entre los fármacos disponibles se encuentran haloperidol, clorpromazina, risperidona, olanzapina, aripiprazol y clozapina (esta última reservada para casos resistentes).

La falta de adherencia al tratamiento oral es un factor de recaída frecuente, por lo que se recomienda el uso de inyectables de acción prolongada cuando sea necesario.

El manejo integral también contempla la atención de comorbilidades y efectos adversos con otros medicamentos complementarios.

Rehabilitación psicosocial y estrategias integrales

La recuperación funcional requiere más que el control farmacológico. Las Guías de Práctica Clínica y las recomendaciones de la UNAM y la SSA destacan la importancia de intervenciones psicosociales, como la psicoeducación familiar, la terapia cognitivo-conductual y la rehabilitación cognitiva y funcional.

El objetivo es facilitar la reintegración social, laboral y escolar, así como mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas afectadas.

La inserción laboral y el acceso a vivienda con apoyo son metas fundamentales de la atención, alineadas con el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental de la OMS y el enfoque comunitario adoptado por la CONASAMA.

La recuperación funcional en esquizofrenia necesita, además de medicamentos, intervenciones psicosociales como psicoeducación familiar y terapia cognitivo-conductual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retos en la atención comunitaria

En 2023, la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) marcó el inicio de un viraje en la política pública, con el objetivo de abandonar el modelo asilar y priorizar la atención comunitaria.

El Programa de Acción Específico de Salud Mental y Adicciones 2020-2024 busca integrar la salud mental y la prevención de adicciones en los tres niveles de atención y cerrar la brecha de acceso.

Entre los avances destacan la modernización de la Línea de la Vida, que triplicó su capacidad de atención telefónica para crisis emocionales y suicidio. También se han desplegado brigadas comunitarias y se han fortalecido los centros de atención primaria.

No obstante, expertos de la UNAM y evaluadores independientes han señalado deficiencias en la planeación presupuestaria y operativa del programa, advirtiendo que la falta de mecanismos de financiamiento y de definición clara de responsabilidades podría poner en riesgo la continuidad y la calidad de la atención, especialmente en el primer nivel y en regiones con escasos recursos.

Desafíos pendientes para la atención integral de la esquizofrenia en México

La esquizofrenia constituye un reto sanitario y social de grandes proporciones en México. Las instituciones oficiales establecen un abordaje integral que combina diagnóstico clínico riguroso, acceso a tratamientos efectivos y rehabilitación psicosocial.

Sin embargo, la plena recuperación solo será posible si el Estado garantiza el suministro sostenido de medicamentos, la capacitación continua del personal de salud y la cobertura de intervenciones comunitarias libres de estigma.

Solo así podrá asegurarse que el diagnóstico de esquizofrenia deje de ser sinónimo de exclusión y se transforme en una condición tratable, bajo un entorno de respeto, equidad y plena integración social.