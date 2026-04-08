México

Sheinbaum revela que fue hallado sin vida uno de los trabajadores atrapados en mina de Sinaloa

Aún falta un minero por localizar luego de que la estructura colapsó el pasado 25 de marzo

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Mineros en Sinaloa - Sheinbaum
Foto: Presidencia / CNPC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la localización sin vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario en Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria federal reveló que los trabajos en la mina continúan para lograr el rescate del trabajador localizado con vida este martes, cuya extracción ha sido afectada debido a los altos niveles de agua.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que tras el hallazgo del tercer trabajo sin vida al interior de la mina, llevaron a cabo los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para su identificación.

Por su parte, los familiares fueron informados del hallazgo por parte de las autoridades, quienes mantienen comunicación constante con ellos sobre las diligencias.

Niveles de agua complican rescate del segundo trabajador localizado con vida

Hay un gran equipo especializado y coordinado para intentar drenar el máximo líquido posible de los conductos de la mina, sin embargo el gran caudal constante es un reto Foto: Ejército mexicano
Hay un gran equipo especializado y coordinado para intentar drenar el máximo líquido posible de los conductos de la mina, sin embargo el gran caudal constante es un reto Foto: Ejército mexicano

La tarde de este martes fue localizado con vida Francisco Zapata Nájera, originario de Durango, en una zona con altos niveles de agua, por lo que el Comando Unificado ha concentrado las labores en su extracción para permitir que su rescate se realice en condiciones de máxima seguridad.

Es así que el equipo se enfoca en la operación de bombeo para reducir el altura del agua en la zona donde se encuentra el trabajador, quien fue hallado trece días después de que registró el colapso en la mina.

Para llevar a cabo esto, la bomba mantiene un gasto de extracción de 9 litros por segundo, esto para disminuir los 2.05 metros restantes del tirante.

*Información en desarrollo...

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