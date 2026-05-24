México

¿Lloverá en CU? Esto dice el pronóstico del clima para la final de Pumas vs Cruz Azul

Se esperan fuertes precipitaciones para este domingo en CDMX, por lo que te recomendamos llevar tu impermeable si vas al juego de esta noche

Guardar
Google icon
Imagen de los logos de Pumas y Cruz Azul sobre un estadio de fútbol bajo una fuerte lluvia, con un icono de nube y gotas de agua en el cielo.
Se esperan fuertes precipitaciones para este domingo en CDMX, por lo que te recomendamos llevar tu impermeable si vas al juego de esta noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico para la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul, programada para este domingo, anticipa condiciones climáticas adversas. Según los reportes meteorológicos, se esperan lluvias intensas en el Estadio Olímpico Universitario antes, durante y después del partido.

Si planeas asistir al recinto, te recomendamos llevar tus botas para la lluvia, una chamarra adecuada y un impermeable.

PUBLICIDAD

Pronóstico del clima para este domingo

Fuerte lluvia Ciudad Universitaria Pumas Unam
Fuerte lluvia en Estadio Olímpico, Pumas de la Unam (Jorge Contreras/Infobae México)

Este domingo inicia con el cielo nublado en la Ciudad de México. De acuerdo con el pronóstico de Google, la posibilidad de lluvia comienza a partir de las 14:00 horas, cuando se espera un 25% de probabilidad de precipitaciones ligeras en la zona de Ciudad Universitaria.

Para las 17:00 horas, las condiciones climáticas podrían complicarse, ya que se prevé un aumento en la intensidad de la lluvia e incluso existe la posibilidad de tormenta eléctrica. Esta situación podría generar incertidumbre entre los asistentes y poner a prueba la logística del evento en el Estadio Olímpico Universitario.

PUBLICIDAD

A pesar de estas condiciones, el pronóstico señala que durante el horario del partido la intensidad de la lluvia disminuirá de manera considerable. Sin embargo, aún está por verse si la lluvia registrada en la tarde afectará el drenaje del campo o tendrá repercusiones en el desarrollo del encuentro entre Pumas y Cruz Azul.

Cómo llegan ambos equipos tras el partido de ida

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Cruz Azul mostró superioridad en el partido de ida, generando las oportunidades más claras frente al arco rival. Sin embargo, la figura de Keylor Navas resultó determinante, ya que el guardameta realizó varias intervenciones que evitaron la caída de su portería y mantuvieron el empate sin goles.

La serie se traslada ahora al estadio de Pumas, donde el equipo universitario buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición.

El ambiente en Ciudad Universitaria suele ser un factor que pesa para los visitantes, por lo que Pumas espera que la presión desde las tribunas impulse a sus jugadores a conseguir el resultado que necesitan.

El objetivo es claro: romper una sequía de 15 años sin títulos. La afición de Pumas confía en que el equipo pueda aprovechar la oportunidad y consagrarse campeón en casa. El duelo luce parejo, pero la motivación de jugar ante su gente podría ser el impulso que los universitarios requieren para levantar el trofeo.

Temas Relacionados

PumasCruz AzulLiga MxClimaCDMXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Nueve ediles decidieron retirarse de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Chilapa por ser “reuniones estériles”

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Berry frappuccino casero: la bebida fría y cremosa que refresca cualquier tarde

La mezcla de frutos rojos, hielo y una textura suave convierte esta preparación en una alternativa ideal para quienes buscan algo dulce y refrescante en días cálidos

Berry frappuccino casero: la bebida fría y cremosa que refresca cualquier tarde

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ofertará el inmueble en Jalisco el próximo 28 de mayo mediante subasta a sobre cerrado; el sitio es identificado como el último refugio del líder del CJNG antes de su muerte

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

Legisladores de Morena son cuestionados por Christopher Landau tras apoyar a Cuba: “¿Desde cuándo una dictadura representa la autodeterminación?"

El subsecretario de Estado de EEUU también cuestionó la ausencia de firmantes en el comunicado; “me parece poco honorable esconderse detrás del anonimato”, dijo

Legisladores de Morena son cuestionados por Christopher Landau tras apoyar a Cuba: “¿Desde cuándo una dictadura representa la autodeterminación?"

Banco del Bienestar ya permite transferencias desde la app: así puedes enviar dinero paso a paso

La nueva actualización ya habilita transferencias SPEI a otros bancos para algunos usuarios

Banco del Bienestar ya permite transferencias desde la app: así puedes enviar dinero paso a paso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

Sentencian a cinco personas por el secuestro de más de 130 migrantes en San Luis Río Colorado, Sonora

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

Persecución y ataque a balazos contra marinos culmina con el aseguramiento de un arsenal y dos camionetas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Saúl Hernández rompe el silencio sobre la crisis de salud de Alejandro Marcovich

Saúl Hernández rompe el silencio sobre la crisis de salud de Alejandro Marcovich

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

Avión donde viajaban Wendy Guevara y más influencers aterriza de emergencia en CDMX: “Me puse a rezar”

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: fechas, costo y cómo llegar

DEPORTES

West Ham desciende a segunda división: qué futbolistas mexicanos jugaron durante su estancia en la Premier League

West Ham desciende a segunda división: qué futbolistas mexicanos jugaron durante su estancia en la Premier League

Canelo Álvarez responde a David Benavidez tras ser retado nuevamente: “No, no me sorprende”

Panamá dará a conocer convocatoria del Mundial 2026 en evento especial

Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas