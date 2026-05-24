¿Lloverá en CU? Esto dice el pronóstico del clima para la final de Pumas vs Cruz Azul

Se esperan fuertes precipitaciones para este domingo en CDMX, por lo que te recomendamos llevar tu impermeable si vas al juego de esta noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico para la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul, programada para este domingo, anticipa condiciones climáticas adversas. Según los reportes meteorológicos, se esperan lluvias intensas en el Estadio Olímpico Universitario antes, durante y después del partido.

Si planeas asistir al recinto, te recomendamos llevar tus botas para la lluvia, una chamarra adecuada y un impermeable.

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Pronóstico del clima para este domingo

Fuerte lluvia en Estadio Olímpico, Pumas de la Unam (Jorge Contreras/Infobae México)

Este domingo inicia con el cielo nublado en la Ciudad de México. De acuerdo con el pronóstico de Google, la posibilidad de lluvia comienza a partir de las 14:00 horas, cuando se espera un 25% de probabilidad de precipitaciones ligeras en la zona de Ciudad Universitaria.

Para las 17:00 horas, las condiciones climáticas podrían complicarse, ya que se prevé un aumento en la intensidad de la lluvia e incluso existe la posibilidad de tormenta eléctrica. Esta situación podría generar incertidumbre entre los asistentes y poner a prueba la logística del evento en el Estadio Olímpico Universitario.

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A pesar de estas condiciones, el pronóstico señala que durante el horario del partido la intensidad de la lluvia disminuirá de manera considerable. Sin embargo, aún está por verse si la lluvia registrada en la tarde afectará el drenaje del campo o tendrá repercusiones en el desarrollo del encuentro entre Pumas y Cruz Azul.

Cómo llegan ambos equipos tras el partido de ida

(REUTERS/Henry Romero)

Cruz Azul mostró superioridad en el partido de ida, generando las oportunidades más claras frente al arco rival. Sin embargo, la figura de Keylor Navas resultó determinante, ya que el guardameta realizó varias intervenciones que evitaron la caída de su portería y mantuvieron el empate sin goles.

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La serie se traslada ahora al estadio de Pumas, donde el equipo universitario buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición.

El ambiente en Ciudad Universitaria suele ser un factor que pesa para los visitantes, por lo que Pumas espera que la presión desde las tribunas impulse a sus jugadores a conseguir el resultado que necesitan.

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El objetivo es claro: romper una sequía de 15 años sin títulos. La afición de Pumas confía en que el equipo pueda aprovechar la oportunidad y consagrarse campeón en casa. El duelo luce parejo, pero la motivación de jugar ante su gente podría ser el impulso que los universitarios requieren para levantar el trofeo.