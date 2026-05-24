México

PAN cierra filas a favor de Maru Campos, llama a la población a respaldar a la gobernadora

La dirigencia del partido remarca el supuesto uso de instituciones federales para hostigar opositores

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Maru Campos
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, acusó al oficialismo de intimidar a gobiernos de oposición y encubrir a políticos vinculados con el crimen organizado. (Twitter: @MaruCampos_G)

El PAN llamó este 24 de mayo a la ciudadanía a alzar la voz en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al acusar una “persecución política” impulsada por Morena mediante el uso faccioso de instituciones del Estado, según un comunicado del partido.

Jorge Romero Herrera, el presidente nacional del PAN afirmó que el oficialismo “utiliza todo el aparato del Estado para intentar intimidar y desgastar a gobiernos de oposición, mientrasprotege y encubre a personajes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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“Mientras persiguen opositores, protegen a políticos vinculados con el crimen organizado, sostuvo Romero en el comunicado, y agregó: “Hoy más que nunca debemos defender la democracia, las libertades y el derecho de las y los mexicanos a vivir en un país donde no se persiga a quien piensa distinto”.

PAN realizará actividades públicas en defensa de Maru Campos

Morena es señalado por el PAN de proteger a personajes presuntamente relacionados con organizaciones criminales mientras persigue a opositores. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)
Morena es señalado por el PAN de proteger a personajes presuntamente relacionados con organizaciones criminales mientras persigue a opositores. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

El dirigente panista pidió a las y los ciudadanos pronunciarse “desde cualquier lugar donde se encuentren en defensa de Chihuahua, de Campos y de quienes, dice, son víctimas del abuso de poder del oficialismo”.

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Acción Nacional adelantó que en los próximos días dará a conocer acciones y expresiones ciudadanas en defensa de la democracia, las libertades y de la mandataria de Chihuahua, de acuerdo con el comunicado.

Romero aseguró que esta embestida genera mayor respaldo hacia el partido y hacia gobiernos de oposición “que sí enfrentan a la delincuencia y dan resultados.

La gobernadora Maru Campos acudirá a la FGR para declarar como testigo

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mostró su descontento por el citatorio de la FGR, quien le hizo el llamado a declarar por el caso CIA. (Crédito: FGR)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudirá a la FGR el próximo miércoles 27 de mayo para declarar como testigo por el operativo realizado entre el 17 y 19 de abril en el caso CIA, una citación que ella atribuyó en sus redes sociales a su reciente gira de entrevistas y que presentó como parte de una persecución política en su contra.

Maru Campos afirmó en un video de 48 segundos que el citatorio llegó después de su mayor exposición pública. “No lo habían hecho, pero después de las entrevistas de estos días ya se decidieron, dijo la gobernadora de Chihuahua en sus redes sociales.

La tarde del pasado 23 de mayo, elementos de la FGR se presentaron en el Palacio de Gobierno de Chihuahua para entregarle a la gobernadora en persona el documento, según el texto fuente. Ahí mismo, Maru Campos recibió el citatorio y reaccionó de inmediato.

Campos sostuvo que la acción de la Fiscalía busca castigar a quienes, en sus palabras, sí cumplen con su deber. “¿Qué tal? Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber, expresó la mandataria.

La gobernadora también retomó el señalamiento que horas antes había hecho Jorge Romero, dirigente del PAN, y aseguró que enfrenta una persecución política por parte del gobierno. “La persecución política en mi contra continúa y como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad, hasta donde tope, por nuestro estado y por México”, dijo Campos en sus redes sociales.

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